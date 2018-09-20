洛阳交警部门已启动应急预案 雪天驾车请谨慎慢行

今日上午，记者从市交警支队了解到，降雪来临之前，市交警部门已经做好了应对恶劣天气的完善的应急预案。

今日上午，记者从市交警支队了解到，降雪来临之前，市交警部门已经做好了应对恶劣天气的完善的应急预案。

目前，市交警部门已在重点路段、危险点段加派警力，在重要路口、桥梁进行不间断提示、疏导，并与交通路政、养护部门的联系，尽快除冰除雪。

降雪期间，市交警部门将通过官方微博微信等渠道发布相关提示信息和路况信息。

交警部门提醒，雪天行车，上路别千万紧张，放松心情、慢速行驶，多数情况都可以轻松处理；早晨起床擦车窗时，要先把后风挡玻璃、侧窗、后视镜、转向灯上的雪清理一下，为行驶中观察做好准备；由于夜间气温较低，易出现雨刷被冻住的情况，在风挡上的冰融化之前，请别开动雨刷刮雪，否则雨刷的驱动电机也可能因此烧毁；很多人驾车习惯在转弯过程中刹车减速，并在弯中减挡，这是雪中驾驶的大忌，转弯刹车容易造成车辆侧滑，驾驶员应注意在弯前减速降挡；在任何情况下，始终保持挂挡行驶，因为在雪天，保持适当的牵引力更安全；由于雾灯比普通近光灯更亮，在没必要时开启会干扰其他司机视线，所以如果没有大雾，请关闭后雾灯，如果是在城里开车，请把前雾灯也关闭。（洛报融媒记者 郭秩铭/文 魏巍/图 通讯员 谢育健）