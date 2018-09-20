洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳交警部门已启动应急预案 雪天驾车请谨慎慢行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-02-10 10:04

　　今日上午，记者从市交警支队了解到，降雪来临之前，市交警部门已经做好了应对恶劣天气的完善的应急预案。

　　目前，市交警部门已在重点路段、危险点段加派警力，在重要路口、桥梁进行不间断提示、疏导，并与交通路政、养护部门的联系，尽快除冰除雪。

　　降雪期间，市交警部门将通过官方微博微信等渠道发布相关提示信息和路况信息。

　　交警部门提醒，雪天行车，上路别千万紧张，放松心情、慢速行驶，多数情况都可以轻松处理；早晨起床擦车窗时，要先把后风挡玻璃、侧窗、后视镜、转向灯上的雪清理一下，为行驶中观察做好准备；由于夜间气温较低，易出现雨刷被冻住的情况，在风挡上的冰融化之前，请别开动雨刷刮雪，否则雨刷的驱动电机也可能因此烧毁；很多人驾车习惯在转弯过程中刹车减速，并在弯中减挡，这是雪中驾驶的大忌，转弯刹车容易造成车辆侧滑，驾驶员应注意在弯前减速降挡；在任何情况下，始终保持挂挡行驶，因为在雪天，保持适当的牵引力更安全；由于雾灯比普通近光灯更亮，在没必要时开启会干扰其他司机视线，所以如果没有大雾，请关闭后雾灯，如果是在城里开车，请把前雾灯也关闭。（洛报融媒记者 郭秩铭/文 魏巍/图 通讯员 谢育健）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春节带宝宝出行，你做足功课了么？
  • ·当“怀孕”遇上“春节“，准妈口下要留意了
  • ·春节“药”健康，提前“家庭定制”
    		•
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
        李万青，63岁，中国当代书画艺术领军人物，小楷书法长卷《牡丹诗词大观》世界纪录保持者，2006年4月至今出版...
  • ·假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 受降雪影响，洛阳多趟公交调线或停运
  • 新春游园享年味 王城公园日均游客过万
  • 今日白天雪渐停，洛阳北郊机场将暂时...
  • 快讯：受降雪影响洛阳辖区高速全部封闭
  • 洛阳交警部门已启动应急预案 雪天驾车...
  • 洛阳女孩邓雅文连续四次诗词大会守擂...
  • 快讯：受降雪影响，洛阳所有客运班线停发
  • 暖！骑电动车老人受伤倒地 洛阳交警脱...
  • 凌晨4时起，洛阳市政环卫部门人员街头...
  • 轻信微信10倍返利，洛阳13岁女孩被骗...
    		•
    百姓呼声
    洛新快速通道预计2019年底主体完成通车
    连霍高速洛阳东收费站于1月31日建成通车
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    洛阳明堂逛廟会

    飘香之花香

    花灯古装人像

    穿越
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605