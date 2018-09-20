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凌晨4时起，洛阳市政环卫部门人员街头桥梁除雪忙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-02-10 09:54

　　今日8时30分，记者从市政集团了解到，今日3时许，市区开始下雪，因天气寒冷，路面、桥面出现积雪结冰现象，影响交通出行安全。

　　“今日4时，我们已开始对所辖桥梁进行第一次撒布融雪剂除雪作业，7时30分完成。”洛阳市政集团养护工程部副经理李忠欣说，8时起，开始进行第二次作业，确保市民出行安全。

　　李忠欣说，目前，市政集团11台除雪车已全部上路，已撒布融雪剂40余吨，对所辖中型以上40余座桥梁进行除雪作业。

　　市环卫部门相关负责人说，今日4时，环卫工人全员上岗，进行人工扫雪。根据今天的天气情况，环卫部门主要对人行道、市区保通道路、道路陡坡、十字路口及公交站台等进行撒布融雪剂除雪作业，保障市民出行安全。（洛报融媒记者 余子愚 通讯员 贾光明 张珞 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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