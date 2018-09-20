快讯：受降雪影响，洛阳部分高铁列车晚点

今日上午，记者从洛阳火车站获悉，受雨雪天气影响，现途经洛阳龙门站的高铁列车已采取限速运行措施，影响部分列车正点运行，目前途经洛阳龙门站部分高铁列车晚点3至10分钟，途经洛阳站、洛阳东站、关林站的普速列车均正点运行。

今日上午，记者从洛阳火车站获悉，受雨雪天气影响，现途经洛阳龙门站的高铁列车已采取限速运行措施，影响部分列车正点运行，目前途经洛阳龙门站部分高铁列车晚点3至10分钟，途经洛阳站、洛阳东站、关林站的普速列车均正点运行。 今日上午，记者从洛阳火车站获悉，受雨雪天气影响，现途经洛阳龙门站的高铁列车已采取限速运行措施，影响部分列车正点运行，目前途经洛阳龙门站部分高铁列车晚点半个小时以内，途经洛阳站、洛阳东站、关林站的普速列车均正点运行。 目前，洛阳火车站工作人员已对安检大厅、旅客进出站通道、站台等关键位置进行除雪防滑，引导旅客有序进出，适时播放列车晚点信息，保障旅客不受冻、不拥挤。（洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 刘鹏 文/图）