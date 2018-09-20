受降雪影响，洛阳多趟公交调线或停运

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今日一早，记者从市公交集团获悉，受降雪天气影响，为了保障行车安全，我市多趟公交线路做出调整或停运。
今日一早，记者从市公交集团获悉，受降雪天气影响，为了保障行车安全，我市多趟公交线路做出调整或停运：
5路绕行夹马营路--中州路
8路耐火厂门口调头
10路绕行夹马营路---中州路---新街--恢复原线
11路牡丹广场调头
12路绕行南昌路，不走华夏路，走河洛路
14路绕行武汉路
16路纱厂路口调头
17路绕行体育场路
19路耐火厂调头
20路绕行夹马营路
21路耐火厂门口调头
24衡山桥南调头
27路华润路芳华路口调头
31路绕行南昌路
29路耐火厂门口调头
32绕行南昌路，不上国花路
35路绕行武汉路
38路不去贠庄
39路丰润东路河洛路口调头
40路浅井头调头
45路电力医院调头
46路武汉路联盟路口调头
50路上海市场调头
51路绕行恒山路--310国道--国华路口调头
55绕行定鼎路
58路去回程走新街，金业路暂不途径
59路丰润路河路路口调头
62路、63路、65路高铁站调头返回
66路绕行体育场路
70路绕行联盟路---太原路---恢复原线
72路绕行南昌路
95路绕行南昌路
暂时停运线路：5路宏进专线、64路妯娌、68路丰李、73路、83路常袋、85路、89路、92路、97路、万安山专线、伊滨专线。
市民对乘车线路有疑问，可拨打公交热线63411661咨询。(洛报融媒记者 郭飞飞)