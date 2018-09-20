受降雪影响，洛阳多趟公交调线或停运

今日一早，记者从市公交集团获悉，受降雪天气影响，为了保障行车安全，我市多趟公交线路做出调整或停运。 今日一早，记者从市公交集团获悉，受降雪天气影响，为了保障行车安全，我市多趟公交线路做出调整或停运： 5路绕行夹马营路--中州路 8路耐火厂门口调头 10路绕行夹马营路---中州路---新街--恢复原线 11路牡丹广场调头 12路绕行南昌路，不走华夏路，走河洛路 14路绕行武汉路 16路纱厂路口调头 17路绕行体育场路 19路耐火厂调头 20路绕行夹马营路 21路耐火厂门口调头 24衡山桥南调头 27路华润路芳华路口调头 31路绕行南昌路 29路耐火厂门口调头 32绕行南昌路，不上国花路 35路绕行武汉路 38路不去贠庄 39路丰润东路河洛路口调头 40路浅井头调头 45路电力医院调头 46路武汉路联盟路口调头 50路上海市场调头 51路绕行恒山路--310国道--国华路口调头 55绕行定鼎路 58路去回程走新街，金业路暂不途径 59路丰润路河路路口调头 62路、63路、65路高铁站调头返回 66路绕行体育场路 70路绕行联盟路---太原路---恢复原线 72路绕行南昌路 95路绕行南昌路 暂时停运线路：5路宏进专线、64路妯娌、68路丰李、73路、83路常袋、85路、89路、92路、97路、万安山专线、伊滨专线。 市民对乘车线路有疑问，可拨打公交热线63411661咨询。(洛报融媒记者 郭飞飞)