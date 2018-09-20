洛阳女孩邓雅文连续四次诗词大会守擂成功，她为啥恁牛？

从《诗经》开篇之作，到“汉魏文章半洛阳”，再到唐诗宋词巅峰，洛阳这片沃土从来都不缺诗词文化基因，也不缺诗词爱好者。

从《诗经》开篇之作，到“汉魏文章半洛阳”，再到唐诗宋词巅峰，洛阳这片沃土从来都不缺诗词文化基因，也不缺诗词爱好者。

正值新春，洛阳人的朋友圈因一名13岁的女孩刷屏。在《中国诗词大会》第四季的舞台上，她凭借丰厚的古诗词储备，处变不惊，在高手云集的舞台上已创下四次守擂成功的神话。她，就是市五十五中八(5)班女生邓雅文。

舞台上的她：腹有诗书气自华

“雅文聪眸聚碧兰，文堂莺语魁牡丹。才似道韫京城动，女自神都洛水边。”8日21时42分，邓雅文第四次守擂成功后，市五十五中八(5班)班级群沸腾了。同样热爱古诗词的刘奕恬的父亲即兴写诗祝贺。

在诗词海洋里畅游，无论是单人追逐赛还是擂主争霸赛，无论是“诗词接龙”还是“超级飞花令”，小小年纪的邓雅文都能出口成章，从容以对，信手拈来。她如同一个刚刚进入诗词世界的探险者，对诗词时刻保持新鲜感与好奇感，把古诗词运用得恰到好处。

淡定而不失机智，自信而落落大方，沉稳而不失激情。在《中国诗词大会》第四季赛场上，洛阳女孩邓雅文给全国观众留下了深刻印象。

邓雅文的出色表现让洛阳人欢呼雀跃，奔走相告，她的名字瞬间刷爆了洛阳人的朋友圈。认识的，不认识的，各行各业的市民都为她由衷点赞。

邓雅文居住的华源河畔名居的邻居们，每晚都守在电视机前不愿离开，他们为和小才女居住一个小区而骄傲；邓雅文的班级微信群更是热闹非凡，同学们每时每刻关注着邓雅文的动态；邓雅文的老师们纷纷在朋友圈转发打擂精彩视频……

正带着女儿在贵州老家过年的邓雅文妈妈万静慧说，看到这么多人为女儿祝福、点赞，非常开心，非常感谢大家对孩子的关注。

央视采访邓雅文时，她谦虚地说：“我对自己的水平毫无把握，平时只是喜欢读诗，从来没有刻意背过诗，也不清楚自己究竟有多少诗词量。可是《中国诗词大会》前三季在我和千千万万观众心里留下的印象太美好了，让我情不自禁地想去尝试，去挑战自己，去近距离感受诗词之美。”

老师眼中的她：朴实好学自律专注

诗词歌赋、歌舞戏曲、主持朗诵，样样精通。生活中的邓雅文是啥样？9日上午，记者来到邓雅文就读的市五十五中，听听老师和同学们眼中的她。

“舞台精彩绽放，学习精益求精，成绩数一数二。”邓雅文的班主任王青云老师说。

王青云介绍，因为常常要外出录制节目而请假离校，邓雅文随时把课本带在身边，时时翻看；校内考试参加不了，就让自己手机拍下试卷发给她，在手机上答题。虽然学习时间比同学短，但学习却一点都不没落下，上学期期中考试考了全年级第一名。

“这学期期末考试前要参加《中国诗词大会》的节目录制，近一个月没有上成课，我让班里同学用录音笔录下每一节课，通过班级群分享给她，她回来后在不到两周的复习时间里尽力赶超，期末考试考到了年级第四名。”王青云说。

数学老师张真真说，邓雅文的数学成绩一直很好，上课有记笔记的好习惯，去北京的高铁上还在做百题竞赛题目，期末考试数学得了满分。

物理老师石凌用四个字来评价邓雅文，那就是“自律”“专注”，“她做事情从来不用老师提醒，自己知道自己要什么，能静下心来把眼前的每一件事情做好，她的富足是精神上的。”

邓雅文不仅才华横溢，而且热情暖心。在班里人缘很好，与同学们相处非常融洽。同学们有不懂的，她认真讲解；同学有困难需要帮助的，她第一时间伸手援助。

舞台上再光芒四射，回到学校依然朴实谦卑。参加了很多比赛，主持了很多晚会，收获了很多荣誉，成绩名列前茅，但邓雅文并不骄傲自满，她将一切成功归结于“幸运”。

王青云说，邓雅文的朴实是从内到外的，她从没见过邓雅文穿过名牌衣服，带过昂贵的手机。对她来说，最美的不过诗词美文，最爱的不过中国传统文化。

同学眼中的她：热情开朗勤学向上

“雅文热情开朗勤学向上，是我们的榜样！我们大家都很喜欢她！”采访时，邓雅文的同学争相发言。

邓雅文最要好的朋友刘若彤说，雅文各方面都很优秀，作为班长，她威信很高，班里组织啥活动，大家都听她安排。作为同学，雅文性格热情开朗，乐于助人。

“她总是随身携带一个小本子，上面密密麻麻记满了唐诗宋词。她从骨子里喜欢中国传统文化，但又从不张扬，在闲暇时间悄悄用功。”刘若彤说。

从北京录制《中国诗词大会》回来，邓雅文送给了刘若彤一份礼物——北大才女、《中国诗词大会》三期擂主陈更写的《几生修得到梅花》一书，还特意让陈更为其签名：“犹带彤霞晓露痕”，这让刘若彤非常感动。

“她对朋友特别用心，就像对古诗词那样热情。”刘若彤说。

八(5班)副班长王冠栋说，别看邓雅文是一弱女子，但全身充满正能量。这次参加《中国诗词大会》特别低调，没有和同学们说，一同学得知后，在班级群里说了此事，大家才知道，同学们和家长都一场不落地看，为雅文加油。

诗人眼中的她：背后有一座了不起的城

“长安重游侠，洛阳富才雄。”河洛大地钟灵毓秀、人文荟萃，一部古代中国诗歌史，半部是洛阳诗歌史。众多著名诗人如李白、杜甫、白居易、王维、王昌龄、韩愈、刘禹锡、李贺、李商隐、元稹等都在洛阳或为官、或游历、或谋生，留下了无数千古名篇或名句。

近年，我市高度重视“书香洛阳”建设工作，不断加大投入，完善基础设施建设，打造“15分钟文化阅读圈。”仅2018年，全市已建成投用城市书房110座，其中城市区63座，县(市)47个。全市城市书房建筑面积1.7万余平方米，藏书共61万余册，阅览坐席5070余个，接待读者230万余人次，图书借阅55万余册次。《河洛诗词大会》《中国诗词大会》等节目在洛阳举办或海选，从高校到幼儿园，从老人到孩童，不少人开始重拾诗词，吟诵经典。

市五十五中校长徐龙介绍，为落实立德树人、发展素质教育，学校不断深化书香校园建设，鼓励学生在阅读中传承优秀传统文化，引导学生在学习之余发展兴趣爱好，让他们走得更远。邓雅文个人素质很全面，在第四季《中国诗词大会》上的表现突出，与自身努力分不开，也与我市建设书香洛阳整体氛围分不开。

“汉阙唐宫月影长，一城山水尽文章。问来天下诗书客，哪个不曾知洛阳？”洛阳市诗词学会会长胡社桥看完邓雅文在《中国诗词大会》中的不俗表现，开心地写下这首诗。

胡社桥说，邓雅文获得《中国诗词大会》好成绩，既是偶然的，又是必然的。邓雅文了不起，因为她背后还有一座了不起的城，叫洛阳。洛阳是十三朝古都，左思的《三都赋》、班固的《汉书》、司马光的《资治通鉴》都出自于此，历史文化积淀很深。

“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。目前，市委、市政府倡导开展书香洛阳建设，受到社会各界的参与和支持。一个传承洛阳优秀文化、重塑洛阳诗词之都的全民性活动正在兴起，期待洛阳涌现出更多的邓雅文式的文化传承者，共同为古都增光添彩。”胡社桥说。(洛报融媒记者 常书香)