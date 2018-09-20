洛龙区李楼镇：喜气洋洋迎新春 健健康康过大年

这个春节，洛龙区李楼镇为丰富群众的春节文化生活，倡导文明健康、积极向上的过节理念，开展了丰富多彩的文体活动，共同欢度幸福祥和的新春佳节。

这个春节，洛龙区李楼镇为丰富群众的春节文化生活，倡导文明健康、积极向上的过节理念，开展了丰富多彩的文体活动，共同欢度幸福祥和的新春佳节。

在该镇太平村，村民们开展迎新春运动会，有跳绳、拔河和篮球比赛等，项目多样，趣味实足；在楼村文化大院，一场非物质文化展演上演，现场锣鼓喧天，热闹非凡，精彩的舞蹈、新编的戏曲唱段，动听悦耳非遗海神乐表演，无不诉说着人们对美好生活的热爱；焦寨村的乒乓球赛，吸引老年人参赛，其乐融融……

春节期间，李楼镇共举办20多场次内容丰富、形式多样的文体活动，给辖区群众带来丰富文化大餐的同时，也引导群众健康文明的过节理念。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 李旭德)