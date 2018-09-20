人勤春早，洛宁县10个项目集中开工

当人们还沉浸在浓浓年味时，洛宁县以项目建设的快速推进助力脱贫攻坚，全力以赴盯节点、解难题、促投资、赶进度，迅速掀起新一轮项目建设高潮。正月初五，该县千翼休闲食品、画中画印刷、电子新材料生产基地等10个项目集中开工。

当人们还沉浸在浓浓年味时，洛宁县以项目建设的快速推进助力脱贫攻坚，全力以赴盯节点、解难题、促投资、赶进度，迅速掀起新一轮项目建设高潮。正月初五，该县千翼休闲食品、画中画印刷、电子新材料生产基地等10个项目集中开工。

据悉，为全面深化“9+2”工作布局，充分发挥重大项目支撑带动作用，2019年洛宁县围绕9大体系、32个重大专项，结合“222”产业体系、脱贫攻坚、乡村振兴战略，精准谋划、科学制定了洛宁县“19231”合理有效投资行动计划，全年计划实施201个重大建设项目，项目总投资378亿元，年度计划完成投资104亿元。

本次集中开工的项目10个，总投资29.06亿元，其中工业项目5个、农业项目2个、基础设施项目3个。分别是：总投资1.2亿元的千翼休闲食品项目、总投资1.1亿元的画中画印刷项目、总投资15亿元的电子新材料生产基地项目、总投资4000万元的药用包装材料项目、总投资3000万元的服装水洗项目、总投资10亿元的国储林项目、总投资3000万元的凤翼山公园东区绿化项目、总投资3700万元的永宁输变电工程、总投资2900万元的琅华至崇阳110千伏输电线路工程和总投资1000万元的城区绿化提升工程。

洛宁县委主要负责同志表示，这些项目的集中开工，既是今年以来洛宁招商引资和项目建设成果的集中展示，更是新一年开好局、起好步的具体举措，对于进一步优化全县产业布局、促进经济转型升级，提升群众生产生活水平，都将起到积极的推动作用。（洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 赵笑菊）