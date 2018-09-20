轻信微信10倍返利，洛阳13岁女孩被骗光压岁钱

骗子太坏了，骗光了我女儿的900元压岁钱！”9日，市民高先生联系记者说，她13岁的女儿被人拉进两个QQ群，骗子以“抖音网红过生日发福利，10倍返利”为名，累计骗走女儿900元压岁钱。

“骗子太坏了，骗光了我女儿的900元压岁钱！”9日，市民高先生联系记者说，她13岁的女儿被人拉进两个QQ群，骗子以“抖音网红过生日发福利，10倍返利”为名，累计骗走女儿900元压岁钱。

7日是农历大年初三，当天中午，两个陌生人添加高先生的女儿欣欣(化名)为QQ好友后，将她拉进两个名为“抖音林乐网红生日庆典”“抖音网红陈伟祝大家新年快乐”的QQ群。

“每个群里都有100多个群成员，只有群主能发言，其他人都被禁言了。”高先生说，两个群的群主自称是抖音网红，为庆祝生日特推出“福利”：只要群成员转账给他们，就能得到10倍返利，如“转账100元返利1000元”“转账800元返利8000元”，想参加的群成员可以和他们私聊。

想到竟有这种“好事”，欣欣便给这两个群的群主私聊。得知欣欣的压岁钱都在微信钱包里，对方发来两个微信付款码，让欣欣转账后截图发给他们。

欣欣分3次，将微信钱包里的900元压岁钱全部转账给对方，并发过去转账截图。结果，欣欣并未收到9000元返利，她要求退款，也没得到对方回应。

“后来孩子明白过来自己遇到了骗子，才把这件事告诉我们。”高先生说，看到自己的压岁钱被骗光，他女儿非常懊恼、伤心，目前他们已带着女儿向辖区派出所报警。

高先生想借女儿的事提醒各位家长，孩子的认知能力、辨别能力都有限，遇到类似骗局，家长一定要提醒孩子们注意防范，切莫上当，损失钱财事小，对孩子的心理造成负面影响事大。(洛报融媒记者 牛鹏远)