新春游园享年味 王城公园日均游客过万

假期余额不多，您还想去哪里逛逛？今天是大年初五，市民、游客的游园热情仍然不减。9日，记者从王城公园了解到，从大年初一至今，2019王城公园新春游园会已吸引6万余人入园游玩，日均游客过万。

假期余额不多，您还想去哪里逛逛？今天是大年初五，市民、游客的游园热情仍然不减。9日，记者从王城公园了解到，从大年初一至今，2019王城公园新春游园会已吸引6万余人入园游玩，日均游客过万。

高空走钢丝、高跷秧歌、变脸喷火、传统杂技、河洛大鼓、财神快闪……记者在王城公园看到，虽然天气寒冷，但玉带桥上人潮涌动，市民、游客全家出动，无论老幼，都能从丰富多彩的游园活动中找到自己的乐趣。

海城高跷秧歌每天有6场表演，游客们把演员围在中间，被他们滑稽的表演逗得捧腹大笑；3位喜气洋洋的财神常常突然出现，为游客送上新春祝福；高空走钢丝位于涧河上空，表演者在距河面约20米高的钢丝上，挑战自行车、摩托车钢丝飞渡等一系列高难度表演动作。还有各种萌萌哒的小动物，更是点燃了不少小朋友的热情。

2019王城公园新春游园会将持续至正月十六，如果您感兴趣也可以去转转。(洛报融媒记者 智慧文/图)