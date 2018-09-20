传统社火闹新春 卫坡新年惹人醉

民间杂耍、社火表演、传统小吃……今年春节，孟津县朝阳镇卫坡村的“中国年”春节活动，各种传统民俗节目轮番上演。除夕至大年初三，已有近20万次游客来此游玩。

民间杂耍、社火表演、传统小吃……今年春节，孟津县朝阳镇卫坡村的“中国年”春节活动，各种传统民俗节目轮番上演。除夕至大年初三，已有近20万次游客来此游玩。

记者在卫坡村看到，高高挂起的近万盏宫灯与古色古香的古民居相映生辉，虽然天气寒冷，但游客络绎不绝。卫坡村中央广场上，舞龙、划旱船等传统社火表演精彩上演，逗趣的动作，憨态可掬的装扮，让前来观光的游客忍俊不禁。

据悉，卫坡村的“中国年”春节活动，围绕传统年文化，将家国情怀与现代年味进行了深度融合，从老百姓的记忆出发，通过吹糖人、剪窗花、扭秧歌等民俗表演，让游客在欢声笑语中品浓浓年味儿，过一个传统中国年。

卫坡村村民吴雪妮介绍，这几年，卫坡的变化很大，卫坡人住上了新房，开上了汽车，日子越过越红火。

截至大年初三，卫坡已接待近20万人次。预计整个春节黄金周期间，游客总数有望突破40万人次。(洛报融媒记者 常书香 文/图)