传统社火闹新春 卫坡新年惹人醉

民间杂耍、社火表演、传统小吃……今年春节，孟津县朝阳镇卫坡村的“中国年”春节活动，各种传统民俗节目轮番上演。除夕至大年初三，已有近20万次游客来此游玩。
民间杂耍、社火表演、传统小吃……今年春节，孟津县朝阳镇卫坡村的“中国年”春节活动，各种传统民俗节目轮番上演。除夕至大年初三，已有近20万次游客来此游玩。
记者在卫坡村看到，高高挂起的近万盏宫灯与古色古香的古民居相映生辉，虽然天气寒冷，但游客络绎不绝。卫坡村中央广场上，舞龙、划旱船等传统社火表演精彩上演，逗趣的动作，憨态可掬的装扮，让前来观光的游客忍俊不禁。
据悉，卫坡村的“中国年”春节活动，围绕传统年文化，将家国情怀与现代年味进行了深度融合，从老百姓的记忆出发，通过吹糖人、剪窗花、扭秧歌等民俗表演，让游客在欢声笑语中品浓浓年味儿，过一个传统中国年。
卫坡村村民吴雪妮介绍，这几年，卫坡的变化很大，卫坡人住上了新房，开上了汽车，日子越过越红火。
截至大年初三，卫坡已接待近20万人次。预计整个春节黄金周期间，游客总数有望突破40万人次。(洛报融媒记者 常书香 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605