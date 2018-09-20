除夕夜，洛阳这个派出所里却开起了Party

4日晚是除夕夜，南昌路派出所里非常热闹，大家共同唱起《生日歌》，为该所巡警大队警务人员赵家辉、刘姣过生日。

4日晚是除夕夜，南昌路派出所里非常热闹，大家共同唱起《生日歌》，为该所巡警大队警务人员赵家辉、刘姣过生日。

当天是赵家辉的26岁生日，同时是刘姣的31岁生日，但他俩因要值班接处警，无法和家人一起度过。听说这件事后，南昌路派出所所长张宏亮、政委韦利军、值班副所长陈涧买来生日蛋糕，把当晚值班的民警都叫到了值班室。

当看到桌子上的生日蛋糕和一屋子同事时，赵家辉和刘姣先是一愣，然后感动地说不出话。戴生日帽、唱《生日歌》，吹生日蜡烛……冷清的值班室顿时热闹起来。 “虽然不能与家人一起吃年夜饭、过生日，但和同事们一起过，更让人难忘！”赵家辉和刘姣说，他们会守护好市民的春节，保护好大家举家团聚的平安幸福时刻。（洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图）