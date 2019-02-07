机器人乐队、镜子迷宫、墙来了、光控飞机……大年初三，市民们带着孩子来到洛阳市科技馆游玩。春节假期，许多家长带着孩子来到科技馆，学习科普知识、体验科技魅力。据悉，市科技馆2月7日（初三）至2月10日（初六）正常对公众开放，每日开闭馆时间为9:00—17:00。
机器人乐队、镜子迷宫、墙来了、光控飞机……大年初三，市民们带着孩子来到洛阳市科技馆游玩。春节假期，许多家长带着孩子来到科技馆，学习科普知识、体验科技魅力。据悉，市科技馆2月7日（初三）至2月10日（初六）正常对公众开放，每日开闭馆时间为9:00—17:00。（洛报融媒记者 刘冰 摄）
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