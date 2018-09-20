洛阳龙门石窟三天迎客五万余人次

春节假日前三天(除夕至大年初二)，龙门石窟迎来旅游高峰，累计接待游客5.07万人。

图片由龙门石窟景区提供

春节假日前三天(除夕至大年初二)，龙门石窟迎来旅游高峰，累计接待游客5.07万人。

今年春节，龙门石窟景区推出“追梦新时代·龙门过大年”主题文化旅游活动，包括“龙门福道好运到”“龙门牡丹迎春开”“诗歌龙门致远方”“最美龙门全家福”“龙门东山美食节”“汉服讲解迎新年”六大系列活动，吸引众多游客前来游玩。

记者看到，景区内，由数千盏大红灯笼组成的“龙门福道”百米灯笼长廊，喜庆吉祥，营造出浓浓的传统年味，游客纷纷走上福道拍照留念。为满足游客冬季龙门赏牡丹的愿望，龙门石窟景区在奉先寺、礼佛观景台前分别摆放了数百盆绽放的牡丹花，牡丹与大佛相映成辉，成为龙门景区冬日一道靓丽的风景线。还有不少游客举起手机扫描景区内设置的“诗歌龙门”二维码，与古人对话，在优美的诗词中感受龙门山色的诗情画意。

龙门石窟景区相关负责人介绍，为让游客能在景区玩得舒心，景区在春节前就进行了安全、卫生、讲解、停车等多项服务提升，讲解员身穿汉服为游客讲解，景区内环保电瓶车为游客提供了无缝隙对接服务。（洛报融媒记者 常书香）