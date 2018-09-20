【新春走基层】大年初一补党课

5日是大年初一。下午两点多，高新区辛店镇史家沟村4名外出返乡党员纷纷走进该村“三新”讲习所，参加村党支部专门为他们举行的集中补党课活动。

5日是大年初一。下午两点多，高新区辛店镇史家沟村4名外出返乡党员纷纷走进该村“三新”讲习所，参加村党支部专门为他们举行的集中补党课活动。

两点半，补课准时开始，该村党支部组织委员崔克功首先带领大家重温了入党誓词。

随后，史家沟村党建指导员、高级政工师杜遂卿带领大家学习了辛店镇党委印发的《关于实行基层党员积分制管理的实施意见》的通知，对党员分类、积分设置、积分登记、积分应用、考核奖惩等党员积分制管理内容进行了细致讲解。

“党员积分制管理对党员的考核更科学，让党员清楚知道学什么、如何学，做什么、如何做。而且积分的高低，还是村级优秀共产党员表彰、镇级优秀共产党员推荐和不合格党员处置的重要依据。”一个多小时的补课很快结束，4名外出返乡党员收获颇丰。

这4名党员，有3名是年轻党员。他们有的在外地工作，有的在栾川县和洛龙区打工，常年租住在外，因工作关系会错过一些组织生活。

“这些党员存在‘集中学习难’‘系统学习难’‘年度积分偏低’等党员管理上的难题，我们就想利用春节外出党员返乡过年这一契机，为他们充充电。”该村党支部书记刘银星说，希望通过补课，强化对党员的教育和管理，确保党员“流动不流失”，切实增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力。

该村党员杜娜娜是一名互联网行业从业者，2016年到北京工作后，一年回不了几次家，平时都是通过电话与组织联系，了解党组织学习内容，汇报自己的工作、学习、生活情况。“春节前，在村里的党员微信群看到春节期间为外出返乡党员集中补党课的通知后，我就一直惦记着。”

补课结束后，杜娜娜说，这次补党课活动很有意义，也很有必要，让跟她一样的党员，更深刻了解了党员管理的内容要求。

“这样的活动以后不要局限于春节，其他节假日也可以举办。”杜娜娜说，“只要有机会，一定参加学习，努力不在学习上掉队！”（洛报融媒记者 申利超 通讯员 魏孝群 李妙娟）