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洛阳市规划展示馆提前至正月初二开放　仍然免费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-02-05 15:03

　　今日记者从市自然资源和规划局获悉，为丰富广大市民节日生活，市规划展示馆将提前至正月初二(2月6日)开放，6日至10日均对外开放，邀请您带着家人一起前往参观。

　　该馆负责人表示，来馆参观的市民游客请携带好身份证等有效证件入馆，同时提醒参观人员注意公共环境维护，禁止饮酒人员入内。有停车需求的游客，可将车辆就近停放在刚刚试运营的文博广场停车场内。

　　今年1月，在对布展内容和服务设施等进行提升后，市规划展示馆重新对公众免费开放。在此次提升中，市规划展示馆在一楼展厅重新优化了历史、现代和未来三条城市发展轴线的展示内容，使三条轴线与整体展示脉络相吻合，更加突出规划引领洛阳城市建设发展的作用，提升了整体展示效果。同时，该馆还对内部的服务设施进行了大幅提升，增设了储物柜、轮椅、雨伞、医药箱等便民设施，并在一楼西侧增加了文创中心，在二楼增加了城市水吧，在三楼增加了城市书房和阅读吧。(洛报融媒记者　李东慧　通讯员　王馨苑)
[ 责任编辑：王静怡]
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