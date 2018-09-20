新春走基层·洛宁丨县委书记到俺家：一顿特殊的团圆饭

春节是中国人最看重的节日，村子里的人们都早早地蒸馒头，下油活，割肉……虽然天气寒冷，也挡不住人们过年的热情。大年二十八，心系贫困户的洛宁县委书记张献宇忙完一天的工作，晚上来到兴华镇敬老院、残疾人托养中心，西坡村贫困户家里看望，带去米面油和慰问金，并且和贫困户一起吃了“连心饭”，共话致富梦。

“在这里生活咋样？”

“生活很好，一天不重样”。

“看病呢？”

“回来就报销了。”

“护理咋样？”

“比家里强。”

这是在洛宁县兴华镇敬老院，县委书记张献宇和68岁老人王根治交谈的温情一幕。

前几天刚下过雪的洛宁，村子里的青瓦上，田野里的背阴处到处还是未化的残雪，白天还觉得向暖的气温，一到天擦黑冷风就嗖嗖地吹来。

春节是中国人最看重的节日，村子里的人们都早早地蒸馒头，下油活，割肉……虽然天气寒冷，也挡不住人们过年的热情。大年二十八，心系贫困户的洛宁县委书记张献宇忙完一天的工作，晚上来到兴华镇敬老院、残疾人托养中心，西坡村贫困户家里看望，带去米面油和慰问金，并且和贫困户一起吃了“连心饭”，共话致富梦。

【1】书记夜访敬老院，知冷知热话温暖

71岁老人程明超是程窑村人，因患脑血栓，生活不能自理，老伴袁双粉在托养中心一边照顾他，一边照顾着另外一个老人。

兴华镇党委书记杜群明说：“托养中心现在住了18个老人，原则上两个老人，配备一个护工。为了照顾方便，老人的亲属身体健康愿意来护理的咱们也非常支持。”

“在这里护理也不累，有专人做饭，每天就是端端饭，打扫打扫房间，洗洗衣服，洗衣服也有洗衣机，在这里吃住不掏钱，还有暖气，每月还能拿到1500元工资……党的政策真是好得不得了。”袁双粉感动地说。

张献宇鼓励老人安心在托养中心养病，要乐观生活，早些康复，走时程明超老人紧紧拉着他的手热泪盈眶，久久不愿松开。

他回身对镇党委书记杜群明说：“要过年了，一定不要因为资金而降低脱贫标准，要让老人们高高兴兴，开开心心过春节。要真正把敬老院和托养中心办好，办出好品牌，在全乡营造敬老、爱老、助残的良好氛围，真正体现出党的温暖和关爱。”

【2】扶贫搬新家，畅怀感党恩

在西坡村扶贫搬迁点，张献宇看望了新年刚刚搬进新家的贫困户胡改卿、程锋亚。了解到胡改卿本人常年有病，爱人视力不好，他当场拿出慰问金，鼓励胡改卿重塑生活的信心。

胡改卿拉着张献宇的手，哽咽着说：“我家现在一家人都吃着低保，入股科技项目能够分红，感觉日子越过越有奔头了。要不是因为党的好政策，要不是领导的关怀，我做梦也不敢想能从夏前头村那个土坯房搬到这样宽敞明亮的三室一厅……”。

程锋亚因为缺技术，家里孩子多，爱人血糖又高，张献宇鼓励程锋亚一家要紧紧抓住党的好政策，脱贫致富。程锋亚坚定地说：“党的政策真是好，俺相信有您们的关心，再加上俺的双手，就没有过不去的坎，俺一定感党恩，听党话，早日摆脱贫困。”

张献宇书记对乡镇负责人说：“家是搬过来了，环境也好了，但是要考虑长久咋办，社区管理一定要跟上，要让群众真正融入到这个大环境里。”

在西坡村贫困户陈玉良家里，县委书记张献宇和陈玉良一家促膝而谈。今年55岁的陈玉良3年前做了大手术，儿子陈利鹏因病腿又落下残疾。他鼓励陈利鹏学点技术，多挣点钱，早日娶个媳妇。

陈利鹏不好意思地说：“俺和父亲都吃着低保，住院又不掏钱，又享受着光伏，金鸡、金牛扶贫政策，感觉生活很有希望。过罢年，俺准备学点技术，多挣点钱，争取娶个媳妇。”

陈利鹏的话，惹得一屋子人都笑了。有欣慰，有希望，更有对美好生活的期待。

【3】特殊团圆饭，年味别样浓

最后，张献宇来到贫困户姚正法家，和他们一家人吃了团圆饭。

今年53岁的姚正法，家有6口人，大女儿已经出嫁，小女儿一家4口人和他两老口一起生活。现在女儿、女婿和姚正法本人都在外打工，几个人加在一起一月至少能够拿到一万多，姚正法爱人在家带着外孙子，孙女上学。

姚正法说：“俺现在很知足，俺家现在妻贤女孝，不仅务工能够收入，俺家现在虽然脱贫了，脱贫不脱政策，还享受着科技扶贫、光伏等项目，这不过年刚刚添置了新饭桌，今天真是排上用场了。”

常年在江苏打工的小女儿姚丽娟见多识广，伶牙俐齿：“俺今年回来感觉村里变化真是太大了，路灯，自来水，水泥路通到家门口……快过年了，张书记还来看望俺们，俺是为了小家，您是为了大家啊……”。

听到这些，张献宇笑着说：“小家好了，大家都好了，大家好了，小家也好了。这是鱼水的关系，不可分割的。”

桌上是手工蒸的馒头，摆放着萝卜、白菜家常菜，糁汤煮红薯，平平常常的一顿年饭，一桌子欢声笑语，一串串脱贫致富的话语在寒夜里传出好远，温暖着每一个群众的心。

临走张献宇掏出钱放在桌子上：“这是今天来您家吃饭的饭钱，您们一定要收下……”。

“张书记，您有空一定要常来俺家转转，俺们都欢迎您……”，姚正法一家动情地说。

“脱贫攻坚是检验干部的试金石，是锤炼干部的好战场，是推动发展的好机遇，我们党员干部应该为之付出汗水、心血、时间，奉献一切，乃至生命，时刻把人民放在心中最重要的位置，所有老百姓的问题就是我们的问题……”夜色里，县委书记张献宇的话语重心长，温暖着这个寒冷的年夜，让每一个在场的人回味并深思。