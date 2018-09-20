洛阳十八屯携手中国体育彩票邀您逛庙会！

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洛阳十八屯河洛年俗庙会，携手中国体育彩票为市民发福利！
洛阳十八屯河洛年俗庙会
携手中国体育彩票为市民发福利！
超超超有诚意福利来了！
（务必认真看完！）
十八屯年俗庙会活动时间
2019年2月5日—2月20日
（农历初一至十六）
转发2天
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可获得以下~
洛阳2019新春最牛福利！
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转发免费领取十八屯新年
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门票一张！
领取时间：新年大年初一至十五
上午9：30——下午17:00
领取地址：洛阳洛龙区王城大道与南环立交向西2公里十八屯内中国体育彩票售票点
(80厘米以下儿童免票噢~)
感受门神、财神的传统文化艺术形式
带上小朋友来逛逛，留下深刻回忆
重要说明：
十八屯园区本身是免费对市民开放的
不要再问小编庙会是否要门票啦！
(若需体验游乐设备，单独购票即可~)
说到这里，那游乐福利安排安排！
比锦鲤还厉害！转发=省钱啊伙计~
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(购买说明：转发链接后，大年初一至初六到现场可购买，初七以后可使用噢~)
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十八屯射击馆
所有消费均享受五折体验活动！
咨询电话：0379-65269666
新年最好玩的庙会
地址：
洛阳市王城大道与南环立交向西2公里
颐龙仙谷十八屯内
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真真好多娱乐
今年过年不出门
出门就去十八屯
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