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洛阳十八屯携手中国体育彩票邀您逛庙会！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 微信 2019-02-04 00:00

　

洛阳十八屯河洛年俗庙会

携手中国体育彩票为市民发福利！

超超超有诚意福利来了！

（务必认真看完！）

十八屯年俗庙会活动时间

2019年2月5日—2月20日

（农历初一至十六）

转发2天

本链接至朋友圈

可获得以下~

洛阳2019新春最牛福利！

　

　　免费看

　　啥是配奇？

　　转发免费领取十八屯新年

　　创意梦幻4D气球展

　　门票一张！

　　领取时间：新年大年初一至十五

　　上午9：30——下午17:00

　　领取地址：洛阳洛龙区王城大道与南环立交向西2公里十八屯内中国体育彩票售票点

　　(80厘米以下儿童免票噢~)

　　免费看

　　新春演艺

　　南北舞狮闹新春

盛世大秧歌

民间奇人绝活

　　

　　带‘财’回家

　　红包小金库已经为春节准备好！

　　

　　感受门神、财神的传统文化艺术形式

　　带上小朋友来逛逛，留下深刻回忆

　　既有孩子喜欢的玩乐项目，

　　比如欢乐动物王国

　　重要说明：

　　十八屯园区本身是免费对市民开放的

　　不要再问小编庙会是否要门票啦！

　　(若需体验游乐设备，单独购票即可~)

　　说到这里，那游乐福利安排安排！

　　比锦鲤还厉害！转发=省钱啊伙计~

　　！！！转发本条链接，

　　颐龙·西山汤泉(价值98元温泉票)

　　享受29.9元温泉票体验价！

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　　十八屯玻璃滑道(原价20元)

　　只用8.8元即可体验！

　　(购买说明：转发链接后，大年初一至初六到现场可购买，初七以后可使用噢~)

　　！！！转发本条链接，

　　十八屯射击馆

　　所有消费均享受五折体验活动！

　　逛个庙会

　　一不小心就中大奖了呢

　　咨询电话：0379-65269666

　　新年最好玩的庙会

　　地址：

　　洛阳市王城大道与南环立交向西2公里

　　颐龙仙谷十八屯内

　　手机百度地图搜索“颐龙仙谷十八屯”立即导航

　　真真好多娱乐

　　今年过年不出门

　　出门就去十八屯

　　咨询电话：0379-65269666
[ 责任编辑：王轩]
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