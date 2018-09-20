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春节中后期洛阳气温偏低 空气条件较好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-02-04 10:34

　　今天是大年三十，是阖家欢聚、辞旧迎新的日子。农历狗年即将过去，感谢有您的关注和陪伴。这里，我们也想向您和家人道一声新春快乐。在新的一年里，我们将一如既往，为您提供及时的天气资讯。

　　中国民间在除夕有阖家守岁的传统习俗，即在旧年的最后一天夜里不睡觉，等待新年到来，俗称“熬年”。

　　旧时，守岁从吃年夜饭开始，这顿年夜饭要慢慢地吃，从掌灯时分入席，有的人家要一直吃到深夜。《荆楚岁时记》中有记载，至少在南北朝时已有吃年夜饭的习俗。阖家守岁，既有对逝去岁月的惜别之情，又有对新年的美好祝愿。

　　春节假期洛阳天气怎么样？市气象局根据最新气象资料分析，春节期间，我市以晴或多云天气为主；7日(初三)前后受高空低槽和较强冷空气的共同影响，有一次中等强度雨雪天气过程，气温明显下降并伴有4级左右东北风。雨雪天气易导致道路湿滑、能见度降低，对交通出行造成不利影响；春节假期中后期气温偏低，请注意防寒保暖。春节期间冷空气活动频繁，空气污染扩散气象条件总体较好。（洛阳晚报记者 郭飞飞 李雨璐 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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