前不久，本报再次发起《晚报帮您诉心声》活动，面向广大读者征集新年心声，并派记者上门录制视频，把大家想说而没有说出来的话通过本报带给他们希望的人听。今年，先后有四个家庭通过本报诉说了心声。您想听听他们的心声吗？您想知道他们的最新情况吗？让我们一起来听听、看看。

听涵涵、珂珂和小涵三姐妹的新年心声

前不久，本报再次发起《晚报帮您诉心声》活动，面向广大读者征集新年心声，并派记者上门录制视频，把大家想说而没有说出来的话通过本报带给他们希望的人听。

今年，先后有四个家庭通过本报诉说了心声。您想听听他们的心声吗？您想知道他们的最新情况吗？让我们一起来听听、看看。

涵涵、珂珂和小涵：三姐妹感受到社会大爱

近日，在伊川县半坡镇政府，华泰人寿洛阳中支志愿服务队的十几名队员提着采购的物品，看望涵涵、珂珂和小涵三姐妹及其爷爷奶奶。（>>>新闻回顾）

为了满足老大涵涵想考上大学的心愿，这些志愿者送来了厚厚的一摞书，还有一些助学金；为了满足老二珂珂想为爷爷奶奶买新衣服的心愿，他们送来了两件暖和的羽绒服；为了满足老三小涵想要芭比娃娃的心愿，他们送来了一整套漂亮的芭比娃娃礼盒。大家还带来了米、面、油等年货，希望三姐妹一家过个好年。

当王书平夫妻穿上志愿者送来的厚厚的羽绒服，老两口流下了眼泪。王书平给大家深深地鞠了个躬，然后说：“没想到有这么多好心人关心我们，仨孙女现在虽然感受不到父母的爱，但她们感受到了社会大爱。”

临走时，记者把两位爱心人士捐的500元钱和一套绘本交到了涵涵手中。捧着心爱的课外书，拿着漂亮的芭比娃娃，带着大家送来的年货，三姐妹和爷爷奶奶上了车，他们一直在冲大家挥手，充满依依惜别之情……