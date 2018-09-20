洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

正月初一起，来王城公园看高空走钢丝吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2019-02-04 09:42

       3日，2019王城公园新春游园会高空走钢丝节目进行预演，吸引了不少市民和游客前来观看。

　　记者在现场看到，涧河上空飞架起一根长150米、距河面约20米高的钢丝，4名表演者在高空挑战自行车、摩托车钢丝飞渡等一系列高难度动作，引来阵阵惊叫。

　　今年春节期间，王城公园首次引进惊险刺激的高空走钢丝表演，并特别邀请曾打破徒步高空走钢丝吉尼斯世界纪录的表演者张笑龙，定会让您大饱眼福。

　　高空走钢丝表演时间为正月初一至十六的11时、14时30分、16时，表演地点在王城公园悟道长廊旁涧河水面上。

　　此外，王城公园新春游园会还安排了高跷、秧歌、特技表演等节目，春节假期去看看吧！（洛阳日报记者 智慧 特约通讯员 乔丽娜）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春节带宝宝出行，你做足功课了么？
  • ·当“怀孕”遇上“春节“，准妈口下要留意了
  • ·春节“药”健康，提前“家庭定制”
    		•
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
        李万青，63岁，中国当代书画艺术领军人物，小楷书法长卷《牡丹诗词大观》世界纪录保持者，2006年4月至今出版...
  • ·假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 注意！洛阳王城大桥南端东侧辅道进行...
  • 春节假期，洛阳多晴天或多云 初三前后...
  • 璀璨洛城 古今辉映
  • 西环路部分路段中心车道将围挡施工
  • 李亚等市领导看望慰问一线干部职工
  • 春节期间，洛阳交警部门严查酒驾、醉驾
  • 李亚等看望慰问老领导老同志
  • 机场场务员符宝中：细心巡查，保障飞...
  • 伴着书香 迎新春
  • 洛阳市委统战部召开节前廉政教育会议
    		•
    百姓呼声
    洛新快速通道预计2019年底主体完成通车
    连霍高速洛阳东收费站于1月31日建成通车
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    古城梅韵

    隋唐冬日

    人像

    草地人像
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605