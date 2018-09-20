正月初一起，来王城公园看高空走钢丝吧

3日，2019王城公园新春游园会高空走钢丝节目进行预演，吸引了不少市民和游客前来观看。

3日，2019王城公园新春游园会高空走钢丝节目进行预演，吸引了不少市民和游客前来观看。

记者在现场看到，涧河上空飞架起一根长150米、距河面约20米高的钢丝，4名表演者在高空挑战自行车、摩托车钢丝飞渡等一系列高难度动作，引来阵阵惊叫。

今年春节期间，王城公园首次引进惊险刺激的高空走钢丝表演，并特别邀请曾打破徒步高空走钢丝吉尼斯世界纪录的表演者张笑龙，定会让您大饱眼福。

高空走钢丝表演时间为正月初一至十六的11时、14时30分、16时，表演地点在王城公园悟道长廊旁涧河水面上。

此外，王城公园新春游园会还安排了高跷、秧歌、特技表演等节目，春节假期去看看吧！（洛阳日报记者 智慧 特约通讯员 乔丽娜）