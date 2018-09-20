正月初七至十五，“春风行动”等您求职

1日，记者从市人社局获悉，洛阳市人力资源市场日前完成改造提升，将于2月11日重新对外开放。届时，将开展2019年洛阳市“春风行动”大型系列专场招聘会。

1日，记者从市人社局获悉，洛阳市人力资源市场日前完成改造提升，将于2月11日重新对外开放。届时，将开展2019年洛阳市“春风行动”大型系列专场招聘会。

经过三个多月改造提升的洛阳市人力资源市场更加整洁大气，招聘摊位面积有所增加，更重要的是提升了市场的信息化程度，通过LED大屏幕就可以完整掌握各项信息。

市人社局相关负责人介绍，经过此次改造提升，洛阳市人力资源市场已成为豫西规模最大、设备最先进、线上线下融为一体的综合性人力资源招聘市场，可同时容纳上万人进场求职，拥有智能化招聘摊位130个、多功能就业自助服务终端设备16台，可以为用人单位和求职者提供现场招聘、网络招聘、职业指导、素质测评、自助查询等一站式免费服务。

2月11日(正月初七)至2月19日(正月十五)的每天9时至17时，市人力资源市场将开展“春风行动”大型系列专场招聘会，已有多家用人单位确认将入场招聘，有求职意愿的城乡居民届时可以前往。