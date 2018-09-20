机场场务员符宝中：细心巡查，保障飞机起降安全

符宝中今年45岁，是洛阳北郊机场的一名场务员，他的任务是确保飞行区道面和净空安全。除了每天检查机场跑道有无破损和异物、定期为飞行区草地割草，他还有一项重要任务——驱鸟。

符宝中今年45岁，是洛阳北郊机场的一名场务员，他的任务是确保飞行区道面和净空安全。除了每天检查机场跑道有无破损和异物、定期为飞行区草地割草，他还有一项重要任务——驱鸟。

1月30日早上6点20分，符宝中从场务队休息室的沙发上起身，披上大衣，驾驶驱鸟车来到机场飞行区，开始了一天的巡查工作。

首先巡查的是长2500米、宽45米的机场跑道。符宝中仔细观察着跑道路面，发现塑料袋、小石子、螺丝等异物后，他就立即下车捡起，娴熟地扔进车里。

“这些小东西，一旦被吸入飞机发动机，后果不堪设想。”符宝中说。

约1小时后，跑道、滑行道、联络道等飞行区道面巡查结束，异物被清理干净。符宝中看看表，离第一班飞机到达还有约1个小时，他通过对讲机招呼其他巡逻人员撤离跑道，并向机场塔台报告跑道安全。

随后，符宝中来到机场围界附近继续巡查，密切“侦察”四周的鸟情。在影响机场净空安全的障碍物里，鸟是最不可控的移动障碍物，极易引发航空灾难。

不一会儿，他便遇到了自己的老对手——机场附近的留鸟之一喜鹊。

“喜鹊很聪明，简单的招数已经对它们不管用了，需要用上高科技。”符宝中边说边按下车里的一个按钮，只听一阵虎啸声从喇叭里传出，喜鹊一下子全飞走了。

符宝中告诉记者，他们的驱鸟车全副武装，除了有煤气炮、猎枪等常规驱鸟装备，还安装有电脑声学动物驱鸟系统，该系统每隔几分钟就会发出不同鸟类天敌的声音，鸟类听到这些声音后会立即“退避三舍”。

驱走喜鹊后，符宝中继续开车沿围界巡查，不时从拦网上取下误闯机场的鸟。

早上8点多，首轮巡查基本结束。这时，当天首班飞机呼啸着滑过跑道、降落在机场，坐在车里的符宝中露出了笑容。

“每次航班安全起降都让我感到高兴和自豪。”今年是符宝中担任场务员的第二年，为了保障机场飞行区的安全，春节期间，符宝中和同事们必须24小时轮流值班，陪伴家人的时间不多。

“只要航班在运行，我们的工作就一刻不能停，这是我们的职责。”符宝中自豪地说。（洛阳日报记者 刘嘉仪）