洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室致广大市民的一封信

星移斗转万象新，神州大地又回春。值此新春佳节来临之际，洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室向奋战在全市污染防治攻坚战线上的同志们致以新春的祝福，向长期关心、支持、参与污染防治攻坚工作的社会各界人士及广大市民致以诚挚的谢意！

广大市民朋友们：

星移斗转万象新，神州大地又回春。值此新春佳节来临之际，洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室向奋战在全市污染防治攻坚战线上的同志们致以新春的祝福，向长期关心、支持、参与污染防治攻坚工作的社会各界人士及广大市民致以诚挚的谢意！

2018年，在省委、省政府的正确领导下，洛阳市生态环境保护工作深入贯彻习近平生态文明思想和全国、全省生态环境保护大会精神，围绕全面深化“9+2”工作布局和奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，全面构建生态环境建设体系，突出打好大气、水、土壤三大环境污染防治攻坚战，环境质量总体呈现改善态势。全年空气质量综合指数5.58，比2017年下降9.4%；PM10年均浓度104微克/立方米，比2017年下降11.1%；PM2.5年均浓度59微克/立方米，比2017年下降14.5%；三项指标的改善幅度在全省18个省辖市中均排名第一。优良天数同比增加13天，增加天数位居全省18个省辖市第一。全年全市7个国、省控地表水考核断面达标率和城市集中式饮用水源地取水水质达标率均为100%，优良水体比例在85%以上，伊河、洛河在全省60条主要河流季度排名中均位列前十。全市土壤污染防治先行区建设扎实推进，圆满完成省定各项目标任务，土壤污染防治“洛阳模式”初见成效。

回首过去，我们满怀欣慰,展望未来，我们信心倍增。生态文明建设，功在当代、利在千秋，良好的生态环境是最普惠的民生福祉。湛蓝的天空、清新的空气、洁净的水流、优质的土壤，是我们的美好向往。生态环境保护工作事关美丽中国建设，更涉及千家万户，与我们每个单位、每个家庭、每个人息息相关，污染防治攻坚战需要广大人民群众的理解、支持和积极参与。让我们团结起来，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，以“敢教日月换新天”的豪情壮志，勠力同心，众志成城，从我做起，从现在做起，自觉遵守生态环境法律法规，自觉抵制露天烧烤，严控露天焚烧垃圾、秸秆和废弃物，坚决不做随意倾倒建筑生活垃圾、使用散煤、燃放烟花爆竹等污染环境的事情，自觉同身边的破坏环境行为作斗争，以实际行动保护良好的生态环境。

春潮又涌动，启程再奔梦。新时代赋予新使命，新征程要有新作为。2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，也是我市全面实施污染防治攻坚战三年行动计划的关键一年,广大人民群众对生态环境改善的期望值也愈来愈高。面对机遇和挑战，市污染防治攻坚办将与全市广大人民群众一道凝心聚力，真抓实干，履职尽责，攻坚克难，严格落实党政领导责任、企业主体责任、属地管理责任和部门监管责任，建立健全我市生态环保合力攻坚体制及生态补偿考核、绿色环保调度等工作机制，不断强化精准研判、科学调度、督查问责，确保我市环境质量持续改善，提升全市人民群众的生态获得感，为建设一个天蓝、水清、地绿的美丽洛阳而不懈努力，在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章，以优异的成绩向中华人民共和国成立70周年献礼！

2019年2月3日