洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室致广大市民的一封信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2019-02-04 09:42

　　广大市民朋友们：

　　星移斗转万象新，神州大地又回春。值此新春佳节来临之际，洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室向奋战在全市污染防治攻坚战线上的同志们致以新春的祝福，向长期关心、支持、参与污染防治攻坚工作的社会各界人士及广大市民致以诚挚的谢意！

　　2018年，在省委、省政府的正确领导下，洛阳市生态环境保护工作深入贯彻习近平生态文明思想和全国、全省生态环境保护大会精神，围绕全面深化“9+2”工作布局和奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，全面构建生态环境建设体系，突出打好大气、水、土壤三大环境污染防治攻坚战，环境质量总体呈现改善态势。全年空气质量综合指数5.58，比2017年下降9.4%；PM10年均浓度104微克/立方米，比2017年下降11.1%；PM2.5年均浓度59微克/立方米，比2017年下降14.5%；三项指标的改善幅度在全省18个省辖市中均排名第一。优良天数同比增加13天，增加天数位居全省18个省辖市第一。全年全市7个国、省控地表水考核断面达标率和城市集中式饮用水源地取水水质达标率均为100%，优良水体比例在85%以上，伊河、洛河在全省60条主要河流季度排名中均位列前十。全市土壤污染防治先行区建设扎实推进，圆满完成省定各项目标任务，土壤污染防治“洛阳模式”初见成效。

　　回首过去，我们满怀欣慰,展望未来，我们信心倍增。生态文明建设，功在当代、利在千秋，良好的生态环境是最普惠的民生福祉。湛蓝的天空、清新的空气、洁净的水流、优质的土壤，是我们的美好向往。生态环境保护工作事关美丽中国建设，更涉及千家万户，与我们每个单位、每个家庭、每个人息息相关，污染防治攻坚战需要广大人民群众的理解、支持和积极参与。让我们团结起来，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，以“敢教日月换新天”的豪情壮志，勠力同心，众志成城，从我做起，从现在做起，自觉遵守生态环境法律法规，自觉抵制露天烧烤，严控露天焚烧垃圾、秸秆和废弃物，坚决不做随意倾倒建筑生活垃圾、使用散煤、燃放烟花爆竹等污染环境的事情，自觉同身边的破坏环境行为作斗争，以实际行动保护良好的生态环境。

　　春潮又涌动，启程再奔梦。新时代赋予新使命，新征程要有新作为。2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，也是我市全面实施污染防治攻坚战三年行动计划的关键一年,广大人民群众对生态环境改善的期望值也愈来愈高。面对机遇和挑战，市污染防治攻坚办将与全市广大人民群众一道凝心聚力，真抓实干，履职尽责，攻坚克难，严格落实党政领导责任、企业主体责任、属地管理责任和部门监管责任，建立健全我市生态环保合力攻坚体制及生态补偿考核、绿色环保调度等工作机制，不断强化精准研判、科学调度、督查问责，确保我市环境质量持续改善，提升全市人民群众的生态获得感，为建设一个天蓝、水清、地绿的美丽洛阳而不懈努力，在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章，以优异的成绩向中华人民共和国成立70周年献礼！

　　2019年2月3日
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春节带宝宝出行，你做足功课了么？
  • ·当“怀孕”遇上“春节“，准妈口下要留意了
  • ·春节“药”健康，提前“家庭定制”
    		•
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
        李万青，63岁，中国当代书画艺术领军人物，小楷书法长卷《牡丹诗词大观》世界纪录保持者，2006年4月至今出版...
  • ·假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 注意！洛阳王城大桥南端东侧辅道进行...
  • 春节假期，洛阳多晴天或多云 初三前后...
  • 璀璨洛城 古今辉映
  • 西环路部分路段中心车道将围挡施工
  • 李亚等市领导看望慰问一线干部职工
  • 春节期间，洛阳交警部门严查酒驾、醉驾
  • 李亚等看望慰问老领导老同志
  • 机场场务员符宝中：细心巡查，保障飞...
  • 伴着书香 迎新春
  • 洛阳市委统战部召开节前廉政教育会议
    		•
    百姓呼声
    洛新快速通道预计2019年底主体完成通车
    连霍高速洛阳东收费站于1月31日建成通车
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    古城梅韵

    隋唐冬日

    人像

    草地人像
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605