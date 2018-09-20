洛阳市委统战部召开节前廉政教育会议

昨日，市委统战部召开节前廉政教育会议，传达学习十一届市纪委四次全会及有关文件精神，部署春节期间重点工作。 昨日，市委统战部召开节前廉政教育会议，传达学习十一届市纪委四次全会及有关文件精神，部署春节期间重点工作。 市委常委、统战部部长娄会峰强调，要认真贯彻落实过节不忘发展、过节不忘民生、过节不忘安全、过节不忘廉洁“四个不忘”工作要求，用实际行动答好“两道题”。要贯彻落实市纪委全会精神，筑牢思想防线、守住行为底线，持续深化家风建设，弘扬新风正气，做到文明过节、廉洁过节。要紧盯节日期间重点工作，切实增强责任感、使命感，严格落实岗位责任，加强督促检查。要持续关注对口帮扶联系点贫困群众的实际困难，及时给予有效帮扶，确保贫困群众过一个温暖祥和的新春佳节。(洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈振豪)