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警察与军人的故事：当“藏青蓝”爱上“橄榄绿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2019-02-04 09:42

　　出征前，郭雅楠为杨鹏送行(资料图片)

　　2月2日是农历腊月廿八，不时有群众走进伊川县公安局吕店派出所户籍室。“90后”户籍民警郭雅楠一边为群众办理业务，一边解答群众疑问。时至中午，她的丈夫杨鹏在地球另一端的南苏丹，也开始了新一天的维和任务。

　　杨鹏是驻洛某部政治指导员，目前正随中国第九批赴南苏丹(瓦乌)维和工程兵大队执行维和任务。他所在的分队主要负责为战区维和部队提供工程支援。这是他第二次参加维和任务。此前，他曾在2015年赴苏丹(达尔富尔)执行过维和任务。

　　“我们认识时，他刚结束第一次维和任务回国，虽然他的维和故事很吸引人，但我心里生怕他再去。”郭雅楠说，毕竟当地时有战火。

　　2018年元旦，两人举行了婚礼。婚后不久，杨鹏再次接到维和任务。

　　“作为一名公安民警，我理解他，更懂得舍小家顾大家、个人利益服从国家利益的道理。”郭雅楠说。

　　当年9月，杨鹏在郭雅楠“家里一切有我，等你平安回家”的叮嘱下，登上了前往南苏丹的航班。

　　这一去，一直到了春节。

　　郭雅楠和杨鹏都是涧西人，2016年8月经人介绍相识相恋。由于双方工作的特殊性，从认识起便聚少离多。“我们从相恋到现在已经30个月，但是真正相处的时间满打满算不超过3个月。”郭雅楠笑着说，他们也算是“闪婚”了。

　　新婚后的暂别，让这对年轻夫妻只能把对对方的思念，转化为一个个越洋电话。由于当地通信信号不好，微信视频通话就是一种奢求，有时候甚至文字信息也会延迟几十分钟才能收到。

　　今年1月1日是他们的结婚一周年纪念日。当天19时(当地时间)，杨鹏为了能看看妻子，给妻子说一声“结婚纪念日快乐”，爬到房顶上四处找信号，在高温中用了一个多小时才接通了跟妻子的微信视频通话。

　　“听到他的祝福时，虽然画面模糊卡顿，但心里特别甜蜜。”郭雅楠说，希望在除夕夜和婆婆一起，能与丈夫进行一次流畅的微信视频通话，看看他是否晒黑了、是否瘦了，看着他吃一碗热腾腾的饺子……

　　采访返回途中，记者接到一条郭雅楠发来的微信，令人心生敬意：“我会静静等待我的英雄凯旋，继续谱写‘橄榄绿’与‘藏青蓝’凝结出的最完美的爱情交响曲——他保卫祖国，我守护人民……”（洛阳日报记者 申利超 通讯员 贾方文）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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