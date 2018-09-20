李亚等看望慰问老领导老同志

新春佳节来临之际，市委书记李亚等分别带队看望慰问老领导老同志，送上新春诚挚问候，共话洛阳美好明天。

新春佳节来临之际，市委书记李亚等分别带队看望慰问老领导老同志，送上新春诚挚问候，共话洛阳美好明天。

近日，李亚看望慰问了王德忱、吉长荣、何泽民、刘典立、潘汉平等老同志，代表市委、市政府给老同志们拜年，祝愿他们新春快乐、身体健康、阖家幸福、万事如意。李亚说，2018年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，全面深化“9+2”工作布局，办成了一批大事要事难事。这些成绩离不开各位老领导老同志的鼎力支持。希望各位老同志一如既往关心支持洛阳，为实现洛阳经济社会发展各项目标贡献智慧和力量。他还叮嘱有关部门要用心用情做好老干部工作，让老领导老同志安享晚年。

市长刘宛康来到段运劳、高凌芝、张何良、周国华、郭栋、孙长印、杨玉龙、李柳生、吴喜照、黄元元、马振宇、谢勇华等老同志家中，送上新春问候，希望老同志们多提宝贵意见建议，共同推动洛阳高质量发展。

市委副书记赵会生看望了宗树铮、周宗良、宋克耀、窦祖皖、衡正元、张素环、董孝享、刘其宽、马东安等老同志，向老同志们致以诚挚问候，送去节日祝福。

市人大常委会主任吴中阳、市政协主席杨炳旭等市领导也分别看望慰问了王墨林、张广祥、李福聚、杨宏保、范金澄、王昌兴、李本荣、张松涛、段松茂、石海钦、原文涛、邬晓芒、翟应征、梅冬魁、刘为民、李富恩、宗廷轩、李良龙、李胜平、苏立樾、邓同美、李传家、姜涛、雷清、张太义、罗妙英等老同志。

市领导胡衡庐、吴孟铎、黄为忠、娄会峰、王敬林、尚英照、何伟等也参加了慰问。

在慰问中，老同志们充分肯定洛阳的发展成就，由衷为城市面貌发生的巨大变化点赞，衷心祝愿洛阳明天更美好，人民生活更幸福。（洛阳日报记者 李东慧 白云飞 李梦龙）

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