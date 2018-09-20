春节期间，洛阳交警部门严查酒驾、醉驾

春节期间，市民走亲访友、参加各种聚会的活动将会增多，喝酒叙旧在所难免。日前，记者从市交警支队获悉，在春节期间，全市交警部门将持续严查酒驾、醉驾等交通违法行为，提醒市民切勿酒后驾驶。

春节期间，市民走亲访友、参加各种聚会的活动将会增多，喝酒叙旧在所难免。日前，记者从市交警支队获悉，在春节期间，全市交警部门将持续严查酒驾、醉驾等交通违法行为，提醒市民切勿酒后驾驶。

市交警支队相关负责人说，酒后驾驶严重危害交通安全，去年，我市共发生涉酒交通事故191起，其中涉酒亡人交通事故60起。为了进一步强化道路交通管理，预防和遏制重特大道路交通安全事故，市交警部门持续加大对酒驾的整治力度。今年1月，我市共查处涉酒交通违法行为874例，其中醉驾406例。

在春节期间，市交警部门将通过夜值班人员常态化查处和异地互查相结合，不间断、多方位、立体式、零容忍，持续进行酒驾、醉驾查处。各县(市)区交警大队将在辖区内不间断、无盲点，不固定时间和地点进行查处；各县(市)区交警大队和市交警支队铁骑大队还将异地用警、交叉互查。市交警部门对于查处的酒驾违法行为将及时上传、及时录入、依法暂扣驾驶证和车辆、按上限处罚；凡是涉及醉驾的一律刑事拘留。

此外，市交警部门在春节期间还将严厉打击农村面包车、三四轮电动车的超员、违法载人、无证驾驶等交通违法行为，依法刑事、行政拘留一批违法驾驶人，查扣一批违法车辆，重处一批违法行为，曝光一批反面典型。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 谢育健）