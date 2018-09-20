李亚等市领导看望慰问一线干部职工

新春万家团圆时，最是奋斗动人心。2月3日是农历腊月廿九，市委书记李亚等市领导带着党和政府的温暖，分别带队看望慰问坚守岗位的干部职工，向大家表示敬意和感谢，并通过他们向春节期间奋战在各条战线的广大劳动者致以亲切问候和美好祝福。

新春万家团圆时，最是奋斗动人心。2月3日是农历腊月廿九，市委书记李亚等市领导带着党和政府的温暖，分别带队看望慰问坚守岗位的干部职工，向大家表示敬意和感谢，并通过他们向春节期间奋战在各条战线的广大劳动者致以亲切问候和美好祝福。

千家万户的顺畅出行，离不开广大交警和保通人员的辛勤付出。王城大道与唐宫路交叉口是地铁一号线、王城大道快速路工程施工交会区，是洛北城区的“堵点”之一。正值早高峰，李亚来到这里，看望慰问在此执勤的交警和保通人员，向大家和全市公安干警拜年并致以新春祝福。李亚说，过去一年，全市交警为交通顺畅付出了心血，赢得了群众点赞。当前，洛阳城市建设加快发展，难免会出现一时之堵，关键是要及时回应群众关切，落实好“七策治堵”。希望广大交警和保通人员发扬敢打硬仗、能打硬仗、吃苦耐劳、顽强作战的作风，再接再厉、连续作战，切实解决好交通之堵和群众心中之“堵”。要科学组织调度，密切关注天气变化，做好应急预案，有效保障春节期间群众出行。

春节将至，地铁一二号线、王城大道快速路等重点项目工地依然是一派热火朝天的施工场面。李亚先后来到北环路与王城大道交叉口的地铁二号线项目工地、王城大道快速路与伊洛路互通立交项目工地，详细了解工程建设情况，看望慰问坚守一线的干部职工。“有多少工人坚守岗位？”“节日伙食怎么样？”“工资能否按时发放？”李亚问得十分仔细。他说，春节期间，一线工人舍小家、顾大家，坚守在建设一线，有关部门要妥善照顾工人们的节日生活，安排好家属探亲，及时足额发放农民工工资，让他们在忙碌中感到温暖。李亚还要求各城市区全面排查整治脏乱差现象，营造干净整洁环境，让群众舒心过年。

银隆新能源产业园、格力智能制造产业园是推动制造业高质量发展的重点产业项目。李亚深入项目建设一线走访慰问，与建设者代表一一握手、亲切交流。他指出，洛阳发展离不开每一位普通劳动者和方方面面的关心支持。凡是为洛阳发展作出贡献的，我们都要始终铭记。

新春佳节到来之际，向所有关心支持洛阳发展的同志们朋友们表示衷心感谢和崇高敬意。同时希望企业盯牢时间节点，科学组织施工，确保工程按计划有序推进。

昨日，市长刘宛康率队深入基层一线，看望慰问坚守岗位、辛勤工作的干部职工，向他们致以诚挚问候和新春祝福。在市委机要保密局通信机房和值班室，刘宛康祝大家新年好，勉励大家在新的一年扎实开展好各项工作。在市公安局110指挥中心、市消防支队，刘宛康希望大家牢记使命、忠诚履职，全力维护人民群众生命财产安全。洛阳日报报业集团已于去年年底组建成立了洛报融媒体中心，“中央厨房”预计于今年4月投用，刘宛康希望大家紧紧围绕市委、市政府中心工作，守正创新、加快转型，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。在洛阳广播电视台，刘宛康希望大家积极创新媒体工作的理念、方法、手段，把主流媒体的声音传播到千家万户。刘宛康还到关林高速口动物临时检查消毒站慰问值守岗位的干部职工，勉励大家持续强化防控措施，确保人民群众过一个平安祥和的春节。

当日，市委副书记赵会生带队到医院和社会福利机构走访慰问。在市中心医院急诊科，赵会生向全体医务人员致以新春问候，叮嘱他们弘扬救死扶伤、甘于奉献的精神，为患者提供更加优质的服务。在市儿童福利院和市社会福利院，赵会生叮嘱工作人员要进一步增强责任感使命感，持续提升保障服务水平，让弱势群体感受到党和政府的温暖和关怀。

市领导王敬林、王琰君、尚英照、侯占国、李保兴、贺敏等分别参加慰问活动。 (洛阳日报记者 白云飞 孙自豪 李梦龙)

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