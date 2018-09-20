注意！洛阳王城大桥南端东侧辅道进行围挡施工

今日，记者从市交警支队获悉，接王城大道快速路建设工程指挥部通知，为确保王城大桥两侧辅桥能在今年牡丹文化节前建成，今日22时起，王城大桥南端东侧辅道将进行围挡施工。

示意图

今日，记者从市交警支队获悉，接王城大道快速路建设工程指挥部通知，为确保王城大桥两侧辅桥能在今年牡丹文化节前建成，今日22时起，王城大桥南端东侧辅道将进行围挡施工。

本次围挡的区域为王城大桥南端东侧辅道滨河南路口(不含)至大桥南端承台段由北向南的两条机动车道。围挡施工期间，该路段由北向南方向的两条机动车道将被占用；剩下的两条机动车道中，西侧的机动车道调整为由北向南通行，东侧的机动车道为由南向北通行；车辆也可借东侧的人行道由南向北通行。

交警部门提醒，该段道路围挡施工后车道变窄，行经该路段的车辆要减速慢行，自觉遵守引导标志。由南向北借用人行道通行的车辆，要注意避让非机动车和行人，请勿争道抢行，确保安全通行。请周边的居民根据交通导改后的情况，合理规划出行时间和线路，以免影响生活和工作。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 谢育健）