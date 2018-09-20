邮储银行洛阳市分行：优质服务暖人心 客户感激送牌匾

2月1日，邮储银行西工区支行收到了客户索先生送来的“严谨、诚信、阳光、透明”的牌匾。索先生说，信贷客户经理陈净专业专注、用心服务，从客户需求出发，急客户所急，想客户所想，解决了索先生资金周转、急需用款的困难，因此他特意送来一块牌匾，对陈净“雪中送炭解燃眉之急”的行为表达深深的感谢。

2月1日，邮储银行西工区支行收到了客户索先生送来的“严谨、诚信、阳光、透明”的牌匾。索先生说，信贷客户经理陈净专业专注、用心服务，从客户需求出发，急客户所急，想客户所想，解决了索先生资金周转、急需用款的困难，因此他特意送来一块牌匾，对陈净“雪中送炭解燃眉之急”的行为表达深深的感谢。

据了解，客户索先生由于年底周转困难急需资金，故向银行申请贷款。几经咨询，几家银行均告知其需要将近两周的放款时间，且手续复杂。在周围朋友的介绍下，索先生到邮储银行西工区支行咨询，客户经理陈净在了解客户需求后，针对客户的实际情况，推荐了我行的优享贷产品，并利用休息时间加班快速处理业务，在2天时间内完成各种流程、顺利为客户发放贷款，解决了客户的燃眉之急，真正做到了急客户所急，想客户所想。索先生拿到贷款后，对该行的业务办理速度及服务非常满意，对陈净的工作给予了高度评价，为表示感谢，客户将一面亲手题写的“严谨、诚信、阳光、透明”八个大字的牌匾送至该行，并表示“以后贷款我只认邮储银行”。

虽是一块普通的牌匾，彰显的却是客户对邮储银行专业服务的充分认可，是对该行全体员工的精神鼓舞，也激励着更多的银行人员把优质的服务传承下去。

“饮水思源，每一点进步和成功，都离不开客户的关注、信任与支持。客户满意是我们永恒的追求，我们将一如既往，以扎实的业务、优质的服务、良好的信誉服务好每一位客户。”客户经理陈净表示。

“邮储银行西工区支行始终坚持‘客户至上、灵活便捷’的金融服务理念，始终以客户为中心，为客户提供着热情、高效的服务，感动着每一位客户，不仅取得了广大客户的信任，也赢得了良好的社会声誉。”西工区支行行长刘思佳表示，“未来，我行将不负这份荣誉所托，继续全力做好金融服务，在打造品质银行的道路上续写新的华章，为金融服务洛阳实体经济发展做出更大的贡献！”