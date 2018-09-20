西环路部分路段中心车道将围挡施工

记者从市交警支队获悉，接西环路九都西路互通立交桥工程指挥部通知，跨西环路桥梁建设工程将于2月5日开始施工，为确保建设工程能够顺利实施，最大限度降低对道路通行的影响，西环路的张洛平大桥至五龙沟大桥段两侧机动车道的中心车道将于2月5日至5月10日围挡施工。
记者从市交警支队获悉，接西环路九都西路互通立交桥工程指挥部通知，跨西环路桥梁建设工程将于2月5日开始施工，为确保建设工程能够顺利实施，最大限度降低对道路通行的影响，西环路的张洛平大桥至五龙沟大桥段两侧机动车道的中心车道将于2月5日至5月10日围挡施工。
在跨西环路桥梁支架施工期间，过往车辆可从施工围挡两侧的保通道路正常通行；在跨西环路桥梁横梁吊装期间，会短时封闭道路；由于跨西环路桥梁支护架门洞限高4.5米，限宽3.5米，超高、超宽车辆请从环城高速绕行。
交警部门提醒，施工期间，西环路两侧保通路道路较窄，过往车辆行经施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员指挥，周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 谢育健）
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