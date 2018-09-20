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邮储银行洛阳市分行召开2019年工作会 暨二届二次职工代表大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 2019-02-03 11:05

　　2019年2月2日，邮储银行洛阳市分行召开2019年工作会暨二届二次职工代表大会。会议回顾总结了邮储银行洛阳市分行2018年的工作情况，深入分析了当前所面临的经济形势，并安排部署了2019年的各项重点工作。

　　当天上午，邮储银行洛阳市分行党委书记、行长刘绍义全面传达了省分行2019年工作会议重要讲话精神，并作了题为《党建引领 防控风险 城市突破 中收提升 网点转型》的行政工作报告。此外，大会还进行了工会工作报告、目标责任书的签订、先进单位和个人的表彰颁奖、旺季发展情况通报等环节。

　　会议强调，2018年，面对复杂多变的经济金融形式，邮储银行洛阳市分行全行上下紧紧围绕省分行的工作部署，坚持党建引领、稳中求进、严控风险、夯实基础、奋勇争先，各项工作取得了可喜成绩。2019年，该行将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实总行、省分行工作会议精神及新发展理念，以党建工作为引领，以风险防控为重点，以城市业务为突破，以中收提升为抓手，以网点转型为动力，以点均、人均效益提升为目标，稳中求进，奋发作为，为不断开创洛阳市分行各项业务发展转型新局面而继续努力奋斗。

　　“2019年工作会议让我受益匪浅，既让我对过去一年的发展有了更清楚的认识，也让我对今年的工作有了更清晰的思路！”在听完工作报告后，参会人员纷纷表示，“2019年，要继续发挥责任意识、不断强化使命担当，在洛阳市分行转型发展的关键时期，进一步坚定信心、奋发作为，为洛阳市分行高质量发展积极贡献力量！”

　　“实干书写精彩答卷，奋斗开创美好未来。”刘行长最后强调，“2019年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，全行上下要以更加紧迫的责任感和使命感，以更大的努力和更务实的作风，为洛阳市分行更加出彩做出新的贡献，以优异成绩向共和国成立70周年献礼。”
[ 责任编辑：王瑞轩]
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