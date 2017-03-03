“春风行动”助农民工返乡就业创业

昨日，记者从市人社局获悉，我市下发相关文件，将以“促进转移就业，助力脱贫攻坚”为主题开展“春风行动”，为农民工返乡就业创业提供便利。

昨日，记者从市人社局获悉，我市下发相关文件，将以“促进转移就业，助力脱贫攻坚”为主题开展“春风行动”，为农民工返乡就业创业提供便利。

根据《洛阳市2019年“春风行动”工作方案》(以下简称方案)，我市将开展多种宣传活动，使农民工等服务对象了解就业政策和服务措施，享受就业创业服务和扶持政策。

方案要求，各县(市)区要主动公布政策清单、服务清单，积极引导市场机构参与，帮助农民工等服务对象知晓政策、接受服务。输出地要组织就业服务人员深入乡村宣讲政策、提供职业指导和职业介绍等服务。输入地要结合稳就业等工作要求，在节前节后做好政策宣传、返岗引导等工作，持续营造良好的社会氛围。

目前，我市已出台多项措施支持农民工返乡就业创业。对参加创业培训的返乡农民工给予创业培训补贴，补贴标准为1500元。返乡农民工初始创业，通过工商、税务登记且有固定经营场所，可一次性给予创业者5000元的创业补贴，同时可在规定时间内减免部分税费、房租水电费用。符合创业担保贷款条件的返乡创业农民工，可申请最高15万元的创业担保贷款。

同时，鼓励产业集聚区、商务中心区和特色商业区等各类园区积极吸纳符合产业园发展规划要求的农民工返乡创业项目进驻，进驻项目同等享受园区产业发展的各类相关优惠政策。支持农民工返乡创业示范县建设，被认定为省级农民工返乡创业示范县的，省财政一次性奖补200万元。（洛阳日报记者 潘立阁）