洛阳市委宣传部召开部务会议

昨日上午，市委宣传部召开部务会议，专题学习十九届中央纪委三次全会、十届省纪委四次全会和十一届市纪委四次全会精神，研究部署贯彻落实工作。

昨日上午，市委宣传部召开部务会议，专题学习十九届中央纪委三次全会、十届省纪委四次全会和十一届市纪委四次全会精神，研究部署贯彻落实工作。

会议指出，要提升政治站位，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委精神上来，毫不动摇地把宣传思想战线全面从严治党不断引向深入。要旗帜鲜明地把党的政治建设摆在首位，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。要锲而不舍加强作风建设，把纪律规矩挺在前面，标本兼治推进反腐败斗争。要切实履行主体责任，强化责任落实，发挥好派驻纪检组作用，确保全面从严治党各项部署落到实处，为全面深化“9+2”工作布局、加快推进转型发展高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

会议围绕市委书记李亚在十一届市纪委四次全会上提出的两道题进行安排，对廉洁过节提出了具体要求。(洛阳日报记者 王妍)