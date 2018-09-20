洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新安县：让青年创业无需等“贷”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-03 08:34

　　“二十六割年肉，二十七杀灶鸡”。这几天，新安县石寺镇上灯村村民郭伟忙坏了，因为春节年肉需求量大，他的养猪场一直在加班加点屠宰生猪。

　　“一天的出栏量在20头左右，原本拥挤的猪舍，这下松快了。”尽管忙得不可开交，郭伟还是抽空办了件大事。上周，他向共青团新安县委递交了“青创贷”申请。这是一款专门为新安县创业青年服务的信贷新产品，总授信额度高达10亿元。

　　1月31日，郭伟的贷款批下来了——100万元！作为“青创贷”首批申请者，他还有幸参加了现场授信。“我心里别提多激动了！”说起贷款，郭伟有一肚子的话。

　　2011年，20岁的郭伟从空军某部退役后，返乡自主创业，办起了养殖场。他从养土鸡起家，一点点积累资金，4年前，投资30多万元开始养殖黑猪。目前，养猪场占地面积已有200亩。

　　“黑猪全部散养，200亩的场地虽大，可因为资金紧缺，猪舍没盖几间，不少刚出生的小猪无处安置。”郭伟说，为了扩大猪舍规模，他试着向几家金融机构提出了贷款申请，可接连几次在担保上卡了壳。

　　“青创贷”让郭伟看到了希望。按照要求，申请“青创贷”需要满足以下条件：本人为新安县户籍的优秀返乡创业青年、本地青年创业人员，年龄18岁至40岁，具备完全民事行为能力；有还款意愿、有可行性创业项目、有还款能力；遵纪守法、个人品行良好，无不良嗜好，本人及配偶无不良信用余额。

　　“这些条件，我都满足，而且‘青创贷’支持保证担保模式，我找村里信用好的乡亲就可以担保。”郭伟说，听说消息后，他当即向共青团新安县委提出申请，没想到，贷款一周就批下来了。

　　更让郭伟高兴的是，“青创贷”的利率较传统贷款优惠20%以上。“利率这么低，还款几乎没负担！”郭伟说，他看好明年的生猪市场，已经联系好了建筑队，过完年，猪舍就开建！（洛阳日报记者 智慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春节带宝宝出行，你做足功课了么？
  • ·当“怀孕”遇上“春节“，准妈口下要留意了
  • ·春节“药”健康，提前“家庭定制”
    		•
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
        李万青，63岁，中国当代书画艺术领军人物，小楷书法长卷《牡丹诗词大观》世界纪录保持者，2006年4月至今出版...
  • ·假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委市政府举行春节团拜会 李亚致...
  • 件件关乎你我他 2019年河南省十件重点...
  • 大手笔！2019年河南910个项目被列为重...
  • 吕沟安置房小区迎来首批居民
  • 汝阳：节能减排环境好 风能电厂美如画
  • 瀍河区杨文社区3000多户居民家的暖气...
  • 李亚主持召开市委常委会议强调：平安...
  • 河洛大地红红火火迎新春
  • 洛阳市委宣传部召开部务会议
  • 2019年洛阳春节活动您“配齐”了吗？
    		•
    百姓呼声
    洛新快速通道预计2019年底主体完成通车
    连霍高速洛阳东收费站于1月31日建成通车
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    古城梅韵

    隋唐冬日

    人像

    草地人像
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605