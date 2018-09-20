新安县：让青年创业无需等“贷”

“二十六割年肉，二十七杀灶鸡”。这几天，新安县石寺镇上灯村村民郭伟忙坏了，因为春节年肉需求量大，他的养猪场一直在加班加点屠宰生猪。

“二十六割年肉，二十七杀灶鸡”。这几天，新安县石寺镇上灯村村民郭伟忙坏了，因为春节年肉需求量大，他的养猪场一直在加班加点屠宰生猪。

“一天的出栏量在20头左右，原本拥挤的猪舍，这下松快了。”尽管忙得不可开交，郭伟还是抽空办了件大事。上周，他向共青团新安县委递交了“青创贷”申请。这是一款专门为新安县创业青年服务的信贷新产品，总授信额度高达10亿元。

1月31日，郭伟的贷款批下来了——100万元！作为“青创贷”首批申请者，他还有幸参加了现场授信。“我心里别提多激动了！”说起贷款，郭伟有一肚子的话。

2011年，20岁的郭伟从空军某部退役后，返乡自主创业，办起了养殖场。他从养土鸡起家，一点点积累资金，4年前，投资30多万元开始养殖黑猪。目前，养猪场占地面积已有200亩。

“黑猪全部散养，200亩的场地虽大，可因为资金紧缺，猪舍没盖几间，不少刚出生的小猪无处安置。”郭伟说，为了扩大猪舍规模，他试着向几家金融机构提出了贷款申请，可接连几次在担保上卡了壳。

“青创贷”让郭伟看到了希望。按照要求，申请“青创贷”需要满足以下条件：本人为新安县户籍的优秀返乡创业青年、本地青年创业人员，年龄18岁至40岁，具备完全民事行为能力；有还款意愿、有可行性创业项目、有还款能力；遵纪守法、个人品行良好，无不良嗜好，本人及配偶无不良信用余额。

“这些条件，我都满足，而且‘青创贷’支持保证担保模式，我找村里信用好的乡亲就可以担保。”郭伟说，听说消息后，他当即向共青团新安县委提出申请，没想到，贷款一周就批下来了。

更让郭伟高兴的是，“青创贷”的利率较传统贷款优惠20%以上。“利率这么低，还款几乎没负担！”郭伟说，他看好明年的生猪市场，已经联系好了建筑队，过完年，猪舍就开建！（洛阳日报记者 智慧）