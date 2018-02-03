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瀍河区杨文社区3000多户居民家的暖气陆续热起来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-03 08:34

宋补元家春节前用上暖气

　　“欢乐欢乐中国年，红红火火到永远……”昨日上午，瀍河区杨文街道杨文社区63岁居民老宋出门买年货，边下楼边哼着小曲，喜上眉梢。

　　为啥这么高兴？因为一大早，他家刚装的暖气片热了，享受到集中供热。“盼望着盼望着，今年终于能过个温暖的春节了！”老宋说。

　　老宋名叫宋补元，家住中铁十五局机关家属院5号楼2单元。2014年前后，为该家属院供热的单位自烧锅炉停止使用，冬天家里冷飕飕的。去年，老宋咬咬牙，把家中早已坏了的空调换了。没想到，春节前家里就享受到集中供热，屋里暖意融融。“这下好了，不仅暖和，还能省不少电费。”老宋说。

　　“他家有暖气，为啥我家没热？”老宋楼上的邻居霍现峰不乐意了。

　　“昨晚开阀，你家没人没敢开，现在给你家开。”洛阳热力有限公司热力工急忙解释。他从工具包里掏出工具，打开入户阀门，随后又来到霍现峰家里，逐个暖气片排气、调试。不一会儿，暖气片就烫手了。

　　“嗬！这么快就热了，真好真好！十分感谢！”霍现峰笑着说，面露歉意。“快过年了，我和媳妇儿忙得很，天天早出晚归，也没留意楼下贴的开阀通知，错过了集中开阀的时间。这下可好，我们也能暖暖和和过大年了！”

　　1000多个阀门、十几名工作人员、近20个小时连轴转，终于在2日凌晨集中开阀完毕。该项目负责人韩亚兵回家睡了不足5个小时，2日一大早便来家属院查看暖气运转情况：“快过年了，居民能温暖过年，我也能安心过年了。”

　　“该家属院所处的杨文社区,是我市城市区最北的一个居民区，集中供热难度极大，以前这些小区，大多只能靠单位(企业)自建锅炉实现供热。”洛阳热力有限公司相关负责人说，如今实现集中供热，离不开我市近年大力推进的瀍河、老城区域热力工程建设。

　　随着我市大气污染防治及“引热入洛”热力工程的不断推进，2016年，位于偃师市首阳山镇的华润首阳山电厂热源被引入，为我市供热东区带来充足热源。去年，高难度的汉宫路下穿中州渠热力管网工程建设完毕，加快了杨文社区居民用上集中供热的脚步。

　　除了中铁十五局机关家属院，杨文社区的中交二公局四公司家属院、巨龙集团家属区、中铁十五局第六工程公司家属院、中铁十五局第七工程公司家属院、白马寺教师住宅小区等也在春节前陆续开始供热，新增供热总面积30余万平方米，3000多户居民将过上一个温暖祥和的春节。（洛阳日报记者 赵佳/文 张光辉/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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