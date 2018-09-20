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洛阳市政协召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-03 08:34

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局民主生活会、中共中央政治局第十二次集体学习时的重要讲话精神，传达学习省“两会”、十届省纪委四次全会和近期召开的市委常委(扩大)会议、市委理论学习中心组集体学习会、十一届市纪委四次全会精神，研究部署贯彻落实工作。

　　会议指出，要旗帜鲜明讲政治,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在更加重要的位置，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在强化创新理论武装、强化责任担当、增强斗争精神、保持清正廉洁、认真开好民主生活会等方面走在前、做表率，为加快转型发展高质量发展作出更大贡献。

　　会议强调，要把学习贯彻好省“两会”精神作为一项重大政治任务，提升政治站位，切实学深悟透把握精髓，做到“六个准确把握”，努力做好新时代人民政协工作。要凝心聚力、服务大局，紧密结合实际，按照省“两会”工作部署，研究细化市政协2019年重点工作任务，做好市政协十三届二次会议筹备工作。要不折不扣推动中央纪委全会、省纪委全会、市纪委全会精神落实落细，增强全面从严治党和党风廉政建设的思想自觉和行动自觉，确保市政协政治生态风清气正，齐心协力开创高质量发展新局面。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：马佳佳]
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