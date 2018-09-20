杜兴杰：返乡创业 带富乡亲

习近平总书记指出，要激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍。为贯彻落实全省春节期间乡土人才联络和回归工作的指示要求，进一步推动全市乡土人才返乡创业，助力乡村振兴，本报今起开设《乡土人才“反哺”乡村振兴》栏目，报道乡土人才返乡创业的生动实践，为助力打好精准脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略贡献力量。敬请关注。

编者按

习近平总书记指出，要激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍。为贯彻落实全省春节期间乡土人才联络和回归工作的指示要求，进一步推动全市乡土人才返乡创业，助力乡村振兴，本报今起开设《乡土人才“反哺”乡村振兴》栏目，报道乡土人才返乡创业的生动实践，为助力打好精准脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略贡献力量。敬请关注。

春节临近，汝阳县城关镇青气村的贫困户亢培培仍忙着上班。

“以前在外打工，为了一张回家的火车票挤破脑袋，春节还没过完就又愁着买票返程，现在我再也不愁了。”亢培培一边熟练地加工电子零部件一边说。

亢培培上班的公司，叫洛阳凯明利电子科技有限公司。去年6月，该公司在青气村的扶贫车间投产。公司车间宽敞明亮、环境整洁。亢培培每天从早上8点工作到下午5点，中午在车间餐厅吃饭，每月收入2000元左右。用她的话说：“以前做梦都想在家工作，现在梦想成真了。”

洛阳凯明利电子科技有限公司董事长杜兴杰介绍，企业主要生产高科技效能的电子元件及组件、电子线束、计算机零部件等产品，科技研发基地设在广东省中山市。

作为土生土长的汝阳人，杜兴杰曾经也是一名外出务工的“候鸟”。2005年下岗后，杜兴杰决心南下广东省中山市创业。2007年，他和朋友抓住机遇筹办企业，并于2014年创办广东金欣凯实业股份有限公司。杜兴杰说，靠着洛阳人身上的这股拼劲，他在广东创办的公司蒸蒸日上。

“哪里都不如家乡好。”杜兴杰说，2017年年底，他通过汝阳广东商会联系到了汝阳县招商局。在对接了两天后，杜兴杰决心立刻回家乡考察。一周后，他就与上店镇汝南村、城关镇青气村签订了合作协议。从签约到2018年6月两个扶贫车间投产，仅用了半年时间。

看到企业在家乡投产，听着久违的乡音，杜兴杰难掩心中的兴奋：“无论走到哪里，还是故乡最亲。在家乡创业很幸福！”

杜兴杰的企业投产后，越来越多的村民像亢培培一样，成了上班族。今年20岁的王一统是上店镇上店村人、车间里一名维修工人，月工资3500元。他说：“听说青气村建厂，我立马就赶回来报名了，趁着年轻，我想多学点技术，以后也在老家创业！”

回乡发展后，杜兴杰的企业规模不断扩大。去年年底，公司在汝阳县陶营镇罗营村的扶贫车间也正式投产，在小店镇马庄村的车间正在建设中。目前，杜兴杰的企业在我市用工总数已超过200人。

前几天，杜兴杰收到了一个好消息：他的公司与韩国三星集团对接成功。他谋划在年后继续扩大洛阳企业产能，预计年内再增加800个至1000个就业岗位。

谈到未来的发展，杜兴杰坚定地说：“故乡养育了我，我要以自己的能力更多地回报家乡！”（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 丁霄毅 实习生 关勇）