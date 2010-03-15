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在“四个不忘”中答好“两道题”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-03 08:34

　　时节如流，初心不改。

　　过去三年，每到春节前夕，市委书记李亚都要给全市各级领导干部出两道题，一道思考题，一道必答题。在十一届市纪委四次全会上，李亚在希望大家过节不忘发展、过节不忘安全、过节不忘民生、过节不忘廉政的同时，再次“出题”：如何把洛阳加快建设成为高质量的副中心、增长极，在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔？如何持续深化家风建设？

　　年关一再出题，这个特色鲜明的“洛阳动作”耐人品味。从2016年“洛阳要靠什么样的体系把五大发展理念落到实处，实现更好更快发展？”，到今年聚焦“高质量的副中心、增长极”出思考题，从2016年要求“春节期间召开一次家庭会议、搞好家风建设”，到今年“持续深化家风建设”出必答题，其深远用意、良苦用心是什么？中间哪些表述在变、哪些表述不变？变的告诉我们什么、不变的又警醒我们什么？怎样才能一步一个脚印、一年一个台阶答好“两道题”？这些，都需要与“四个不忘”联系把握。

　　“四个不忘”，发展是第一要务，安全是生命红线，民生是最高标准，廉政是基本底线，桩桩件件重如山。抓发展，不紧扣人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，就难以在高质量发展上走在前列、作出示范；保安全，不时刻警钟长鸣，就难以让人民工作生活安全放心；惠民生，不多听取“沾泥土”“带露珠”的意见，就难以提升群众的获得感、幸福感；守廉政，不过好“廉节”把好“廉关”，就难以赢得民心民意。说到底，“四个不忘”召唤的是不忘初心、牢记使命。

　　初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。发展的思考题当深谋远虑。咬住城市发展定位不放松，放眼全局、结合本职，长思发展良策、长献发展良方，努力把副中心建设好、把增长极的作用发挥好，洛阳才能真正成长为高质量的副中心、增长极。家风的必答题当始终笃行。对领导干部而言，家风不仅是一身之进退、一家之荣辱，更关系到党风、政风、民风。在阖家团圆、畅叙亲情的时候，多讲一讲家史、谈一谈家训、立一立家规、正一正家风，把家风建设引向深入，方能让正能量持续接力，为洛阳高质量发展提供“高质量保证”。

　　“时间是最客观的见证者。”在全市领导干部逐年接续“答题”的历程中，洛阳发展“轻舟已过万重山”。走过改革开放40周年，迎来中华人民共和国70华诞，洛阳步入全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标的关键之年。在“四个不忘”中答好“两道题”，要的是把初心和使命化为行动，期待的是更加出彩的答卷！(洛平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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