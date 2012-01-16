洛阳市委市政府举行春节团拜会 李亚致辞 刘宛康主持

2019年春节即将到来之际，昨日，市委、市政府举行春节团拜会，祝福伟大祖国更加繁荣富强，祝福全市人民春节快乐、幸福吉祥。市委书记李亚致辞，市长刘宛康主持。

2019年春节即将到来之际，昨日，市委、市政府举行春节团拜会，祝福伟大祖国更加繁荣富强，祝福全市人民春节快乐、幸福吉祥。市委书记李亚致辞，市长刘宛康主持。

团拜会现场暖意融融、氛围热烈。李亚、刘宛康等市领导同各界人士欢聚一堂、互致问候、共迎新春，欢声笑语间洋溢着喜庆祥和的节日气氛。

李亚在致辞中代表市委、市人大常委会、市政府、市政协，向全市人民，向所有关心支持洛阳发展的同志们朋友们致以诚挚问候和美好祝福。

李亚说，2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，洛阳在中原更加出彩中“画”上了浓重的一笔。我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，各项事业沿着正确方向不断前进。我们坚持以高质量发展为方向、以转型发展为路径，全面深化“9+2”工作布局，着力推动“六个转型”，经济社会发展保持了稳中有进、持续向好的态势。我们坚持以人民为中心的发展思想，坚决打好“三大攻坚战”，持续办好民生实事，人民群众的获得感幸福感显著提升。我们以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，认真落实新时代党的建设总要求，党的建设新的伟大工程全方位加强。这些成绩的取得，归功于伟大领袖的掌舵领航、伟大思想的指引导向，归功于中央和省委、省政府的正确领导，归功于全市人民的团结奋斗和各方面的关心支持。我们向所有为洛阳发展作出贡献的同志们朋友们表示衷心感谢和崇高敬意！

李亚说，2019年是中华人民共和国成立70周年的大庆之年，是全面建成小康社会的冲刺之年，是全面深化“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的关键之年，省委、省政府对洛阳发展寄予厚望。我们要不忘初心、牢记使命，以更精彩的答卷，在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的崭新篇章。要旗帜鲜明讲政治，把“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外践于行，深入学习贯彻伟大思想，做好“结合”“转化”文章。要齐心协力勇担当，始终牢记总书记嘱托，葆有热爱洛阳的赤子情怀，增强建设洛阳的使命担当，涵养奉献洛阳的精神境界，竭尽全力为洛阳发展助力添彩。要心无旁骛抓发展，坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量，全面深化“9+2”工作布局，坚定不移推动管党治党更严，坚定不移推动转型发展、高质量发展，着力建设高质量副中心、高质量增长极。要以人为本惠民生，时刻把人民群众的安危冷暖放在心上，持续办好民生实事，让洛阳人民更好地感受到发展的温度、幸福的质感，在利民惠民中促进党心民心交融。要敢于斗争重实干，发扬斗争精神、增强斗争本领，在进行具有许多新的历史特点的伟大斗争中，砥砺奋进、攻坚克难，为洛阳发展拼出一片新天地！

李亚强调，全市上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，团结一致、沉心静气，奋力奔跑、追梦前行，为推动洛阳经济发展高质量和党的建设高质量、在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的崭新篇章不懈奋斗！

在洛市级领导和各界代表等出席团拜会。大家共同观看了精彩的文艺节目。（洛阳日报记者 白云飞 孙自豪）

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