今日，河南省汝阳县大虎岭出现云海景观，高空俯瞰，异常震撼，山顶上高高的风能发电设备，山腰间层层的绿化带与美丽的云海交相辉映形成一道亮丽风景。
今日，河南省汝阳县大虎岭出现云海景观，高空俯瞰，异常震撼，山顶上高高的风能发电设备，山腰间层层的绿化带与美丽的云海交相辉映形成一道亮丽风景。
近年来，汝阳县把节能减排治理环境作为重中之重的大事来抓，为充分发挥资源优势，大力发展新能源产业。光伏产业规模不断壮大。先后引进三吉利、协鑫新能源公司，建设光伏130兆瓦，年发电量3.75亿度。光伏扶贫建设村级电站156个44.925兆瓦，年发电量4790万度，使全县建档立卡贫困户通过劳务、公益岗位等形式每户收益约1000元左右。风力发电项目加速推进，投资8亿元中能建8万千瓦风电项目已开工建设。项目建成后，不仅成为汝阳当地一条靓丽的风景线，也是当地经济新的增长点，为调整产业结构转型升级，带动当地经济发展注入新的活力，同时还能帮助贫困村民增加收入，加快脱贫致富步伐。（洛报融媒记者 高山岳 通讯员 李景堂）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605