今日，河南省汝阳县大虎岭出现云海景观，高空俯瞰，异常震撼，山顶上高高的风能发电设备，山腰间层层的绿化带与美丽的云海交相辉映形成一道亮丽风景。

今日，河南省汝阳县大虎岭出现云海景观，高空俯瞰，异常震撼，山顶上高高的风能发电设备，山腰间层层的绿化带与美丽的云海交相辉映形成一道亮丽风景。

近年来，汝阳县把节能减排治理环境作为重中之重的大事来抓，为充分发挥资源优势，大力发展新能源产业。光伏产业规模不断壮大。先后引进三吉利、协鑫新能源公司，建设光伏130兆瓦，年发电量3.75亿度。光伏扶贫建设村级电站156个44.925兆瓦，年发电量4790万度，使全县建档立卡贫困户通过劳务、公益岗位等形式每户收益约1000元左右。风力发电项目加速推进，投资8亿元中能建8万千瓦风电项目已开工建设。项目建成后，不仅成为汝阳当地一条靓丽的风景线，也是当地经济新的增长点，为调整产业结构转型升级，带动当地经济发展注入新的活力，同时还能帮助贫困村民增加收入，加快脱贫致富步伐。（洛报融媒记者 高山岳 通讯员 李景堂）