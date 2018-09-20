今日起，洛阳这些公交线路恢复正常运营

记者从洛阳市公交集团获悉，从今日起，原途经辽宁路珠江路口的8路、21路、28路、30路、32路、40路、46路、59路、75路都已恢复此路段正常运营。

记者从洛阳市公交集团获悉，从今日起，原途经辽宁路珠江路口的8路、21路、28路、30路、32路、40路、46路、59路、75路都已恢复此路段正常运营。

8路：去程从蓬莱路武汉南路口发车，走蓬莱路、龙裕路、孙白路、武汉南路恢复原线路至九都路珠江路口后，改走珠江路、辽宁路、凯旋路恢复原线；回程从西关发车，沿原线路至凯旋路王城大道口后，改走凯旋路、黄河路，九都路恢复原线到达武汉南路蓬莱路口。

21路：去程从蓬莱路武汉南路口发车，走蓬莱路、龙裕路、孙白路、武汉南路恢复原线路；回程从西关发车，还按现运营线路行驶。

28路：去程从洛阳站发车，沿原线路至纱厂北路纱厂东路口后，改走纱厂南路、凯旋路、辽宁路恢复原线；回程从高铁龙门站发车，与去程运营线路一致。

30路：去程从南苑路南昌路口发车，沿原线路至九都路珠江路口后，改走珠江路、辽宁路、凯旋路恢复原线；回程从平等街北口发车，与去程运营线路一致。

32路：去程从南苑路南昌路口发车，沿原线路至国花路状元红路口后，改走状元红路、定鼎北路、魏紫路、国花路恢复原线(与原去程单环方向相反)，回程从国花路状元红路口发车，与去程运营线路一致。

40路：去程从洛阳站发车，沿原线路至中州西路黄河路口后，改走黄河路、九都路、珠江路恢复原线，回程从瀛洲路天津路口发车，沿原线路至珠江路辽宁路口后，改走辽宁路、黄河路、中州路恢复原线。

46路：去程从洛阳站发车，沿原线路至凯旋路王城大道口后，改走凯旋路、辽宁路恢复原线；回程从武汉南路蓬莱路口发车，与去程运营线路一致。

59路：去程从西关发车，走中州路、黄河路、辽宁路恢复原线；回程从150医院发车，与去程运营线路一致，都不再途经滨河北路和合欢路。

75路：去程从西苑路武汉南路口发车，沿原线路至行署路涧东路口后，改走涧东路、丽春东路、王城大道恢复原线；回程从高铁龙门站发车，沿原线路至金城寨街太康路口后，改走太康路、王城大道、丽春路、芳林路、凯旋路、辽宁路恢复原线。