明起，8路、19路、21路、29路公交线路优化调整

随着蓬莱路武汉南路口东西贯通通车，为覆盖郑州南路公交线路空白，记者从市公交集团获悉，从2月3日起，在其周边运营的8路、19路、21路、29路将进行优化调整。
随着蓬莱路武汉南路口东西贯通通车，为覆盖郑州南路公交线路空白，记者从市公交集团获悉，从2月3日起，在其周边运营的8路、19路、21路、29路将进行优化调整，方案如下：
19路：主要调整线路途经郑州南路(联盟路至蓬莱路段)，优化调整后的线路走向为去程从春都路东口发车，走春都路、纱厂北路、纱厂南路、中州路、延安路、景华路、长安路、西苑路、郑州路、郑州南路、蓬莱路到达蓬莱路武汉南路口；回程从蓬莱路武汉南路口发车，走蓬莱路、龙裕路、孙白路、武汉南路、蓬莱路、郑州南路、郑州路、景华路恢复原线与去程运营线路一致。
8路、21路由蓬莱路武汉南路口发往西关的班次和29路发往龙门大道关林路口的班次，优化调整走蓬莱路、龙裕路、孙白路、武汉南路，之后恢复原线路运营。 (洛报融媒体记者 郭飞飞 通讯员 王明广 王斐)
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