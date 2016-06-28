洛阳职业技术学院新校区一期工程今日奠基 预计年底部分设施投入使用

今日上午，洛阳职业技术学院新校区建设一期工程项目在伊滨区奠基，预计年底部分设施投入使用。该项目建成后，将进一步优化我市科教资源配置，助推产业转型升级。 今日上午，洛阳职业技术学院新校区建设一期工程项目在伊滨区奠基，预计年底部分设施投入使用。该项目建成后，将进一步优化我市科教资源配置，助推产业转型升级。 该项目位于伊滨区玉泉街以东，科技大道以北，柿园街以西，兰台路以南。总占地面积近2000亩，总规划建筑面积近70万平方米，总投资26.13亿元。预计到2020年，全日制在校生2万人。 作为2019年河南省重点建设项目和我市“97172”合理有效投资行动计划的重点项目，此次开工的一期项目主要将建设图文信息中心、大学生服务中心、公共教学楼、电子信息及大数据实训中心、文化传承及戏曲艺术教学楼、医学专业教学楼、学生宿舍、学生食堂等，计划今年年底部分设施投入使用。该项目开工建设不仅为洛阳职业技术学院实现跨越式发展提供了更加广阔的办学空间，更为该校进一步融入我市经济社会发展，增强服务能力，提升办学质量提供了更为重要的载体和契机。(洛报融媒记者 常书香)