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坚守，意味着什么？洛阳这71位社区书记告诉你答案！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2019-02-02 10:33

　　坚守，意味着什么？意味着付出、奉献、牺牲……但他们一直默默地努力着。

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　　把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。他们虽然身在基层，却心系千家万户；虽然默默无闻，却用行动最好的践行“为人民服务”的宗旨。

　　图注：涧西区武汉路社区党员开展重温入党誓词主题党日活动

　　在别人看来，他们所做的都是“小事”，可在他们眼里，居民的事都是“大事”。因为，在他们心里，社区就是家。我们的家很大，可他们的心装得下，这就是我们的社区书记！

　　图注：涧西区长安路二社区共过政治生日共忆入党初心活动

　　涧西区委书记温清同志为全区社区书记点赞

　　韶光随年改，竹马尽成人。回顾2018，温清书记指出，在过去的一年里，在区委的正确领导下，在全区71位社区书记的共同努力下，涧西区社区党建工作硕果累累，辖区群众的幸福感、获得感显著增强。在此真诚感谢大家一年来的辛勤付出。

　　这些丰硕的成果就是我们耕耘一年最幸福的回报。一年来，区委始终坚持把党建引领基层治理作为贯穿城市基层党建工作的主线，创新开展的“‘涧’贤思齐、‘涧’行不息——传承红色基因凝聚发展合力”党建创新提升活动，使红色基因在全区党员干部中得以传承、发扬，党的旗帜高高擎起在涧西大地。

　　按照“办公场地最小化、服务场地最大化”的理念打造党建阵地，街道社区党群服务中心功能全面提升；依托城市小游园打造党建文化广场，党建工作由室内向室外全面拓展；整合辖区红色资源打造开放式组织生活基地，组织生活的吸引力明显增强。

　　探索建立的“三社联动”机制，入驻信息平台的社会组织和特色商家1299家，为居民提供的服务更加专业便捷，我区被评为全省唯一一家“全国社区治理和服务创新试验区”，成功创建15个省级规范化社区、数量位居全市第一。

　　按照“四级联创四化并举”要求，持续深化区域化党建，实现了全区各类党建资源的融合共享；创新实施“红色物业”等举措，多方参与社区治理的共治共建共享格局已然形成。

　　同时，通过广泛开展“一社区一特色”党建品牌创建活动，打造出了一系列各具特点、成效明显、可复制的基层党建品牌和党建工作法70余个。其中，武汉路社区党委的“134”工作法，被评为全国“100个优秀社区工作法”之一，为全国10.7万个城市社区进一步创新社区工作理念和方法提供了典型示范。

　　弦歌不辍，薪火相传。展望2019，温清书记要求，在市委和区委的坚强领导下，进一步坚定信心，振奋精神，牢记使命，继续前行，以党的建设高质量推动经济发展高质量，为谱写浓墨重彩的洛阳篇章贡献更大力量！
[ 责任编辑：马佳佳]
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