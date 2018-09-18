莫把全科医生当“边缘医生”（河洛谈）

前不久，我市组织来自各县(市)区基层卫生单位的60名全科医生展开一场临床技能比武，从病史采集、体格检查到基本技能操作，多项比赛轮番上演，以赛促学、以学促进，业务水平得到有效提升，而全科医生也随之受到更多人关注。

全科医生是从事内、外、妇、儿等全科卫生服务的“多面手”，承担着城乡居民常见病、多发病诊疗、预防保健及健康管理等综合医疗服务。如果说医疗服务是一个巨大的网络体系，那么，全科医生就是“健康网底”。由于关注生命全周期、健康全过程，加上与老百姓距离最近，全科医生可以提供及时、便捷和连续性的医疗服务，还能在群众患有较重或多种疾病时，引导群众进行更加明确、更有效率的就诊治疗，避免“病急乱投医”。

随着银发浪潮袭来，各类慢性病“多病共存”现象更为凸显，而看病难、看病贵等问题也亟待破解，面向基层的全科医生应运而生。然而，自2011年全科医生制度实施以来，这一群体虽越来越受重视，但由于起步偏晚，不同程度地存在力量薄弱、人才匮乏、水平参差不齐、职业发展受限、薪酬待遇较低等问题。更值得注意的是，同医院专科医生相比，全科医生常常被认为是“什么都治不了、只会聊天开药”的低端医生，长期处在边缘位置。

今天，当“健康中国”上升为国家战略，尤须把全科医生这个“健康网底”织密织牢，在缓解看病贵、看病难的同时，切实为人民群众提供全方位全周期健康服务。去年，国家、省、市相继出台专项意见和实施方案，着力建立全科医生的使用和激励机制，设计出了一套强有力的“组合拳”，比如让全科医生通过签约服务获得更多收入、申报中高级职称外语可不作为申报条件、长期扎根农村基层可获破格晋升等，正是要通过政策“指挥棒”，让全科医生“下得来”“留得住”。

“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”。医生的价值，并非只有危在旦夕的紧急出手，更有“治未病、防未然”的静心守望。加强全科医生队伍建设，落实好相关政策制度，给其更多锻炼提升的机会、更有激励性的待遇和更舒心的工作环境，才能让更多优秀医学人才沉到基层，对群众健康呵护到“底”。(张庆旭)