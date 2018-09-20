洛阳市场监管“组合拳” 保障市民安全放心过节

春节将至，为维护市场秩序，保障市民安全放心过春节，市场监管部门近日全面加大市场监管力度，针对食品药品、特种设备、价格行为等打出监管“组合拳”。

春节将至，为维护市场秩序，保障市民安全放心过春节，市场监管部门近日全面加大市场监管力度，针对食品药品、特种设备、价格行为等打出监管“组合拳”。

在食品安全方面，市场监管部门排查民政服务机构食堂242家次，责令整改37家，排查年夜饭供餐单位4372家，排查高速公路服务区8个。春节、元宵节期间，将针对消费量大、风险程度高的食用油、调味品、酒类、坚果炒货、餐饮食品等重点食品进行监督抽检，计划抽检400批次。

在特种设备安全方面，市场监管部门重点对旅游景区内特种设备，城市区过街天桥、地下通道的电梯开展专项检查整治，检查设备7566台，排查整改隐患436处；对全市384辆旅游观光车辆和90台过街天桥电梯进行了全面排查，封停不合格旅游观光车辆105台。

在计量监督方面，市场监管部门重点对全市范围内70个集贸市场的9318台计量器具进行了检定，其中电子秤9161台、案秤157台，对不合格的计量器具全部进行校正和调试。对全市100个加油站的433台加油机、995条加油枪进行强制检定，截至目前已全部检定完毕，合格率达100%。

在价格监督方面，市场监管部门正开展专项检查，重点检查粮油、蔬菜、肉禽蛋奶等明码标价和价格执行情况，公路及城市公交、客运价格、停车收费执行情况，旅游景点、住宿、餐饮等领域是否落实价格优惠政策，严肃查处价格欺诈、价格串通等违法行为。（洛阳日报记者 刘嘉仪 通讯员 陈翔）