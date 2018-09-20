洛阳市环保产业协会为企业“把脉问诊”

组织专家深入企业“把脉问诊”，在洛阳市环境保护产业协会的技术服务下，华阳产业集聚区污染防治工作取得了不错成效。

组织专家深入企业“把脉问诊”，在洛阳市环境保护产业协会的技术服务下，华阳产业集聚区污染防治工作取得了不错成效。

去年8月，为提升企业管理者环保意识、解决现有环保治理设施设备不足等问题，华阳产业集聚区管委会委托市环境保护产业协会组织专家对集聚区内企业环保工作进行“把脉问诊”。截至目前，该协会派出专家指导集聚区整改各类问题300余个，有效提升了企业环保意识和水平。

日前，洛阳市环境保护产业协会二届二次会员大会召开，集体探讨推进环保产业整体提升等工作。协会负责人表示，将充分发挥技术力量，更好地服务我市污染防治工作。(洛阳日报记者)