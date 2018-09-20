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甘为民族复兴的“支座”（马寺钟声）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-02-02 08:42

　　连日来，七二五所双瑞特装员工参与拍摄的《我和我的祖国》快闪MV引起广泛关注。在视频中，该企业一系列标志性产品惊艳亮相，包括曾嵌入港珠澳大桥的桥梁减隔震支座等，在许多国家工程背后，都有该企业员工的汗水和心血。

　　“2019年是新中国七十华诞，我们伴着歌声出发，将用更多创新产品为祖国的繁荣强大贡献力量。”以“见证者”的身份，他们诉说报国故事、抒发爱国之情、唱出民族志气。

　　“一桥越沧海”。2018年10月23日，港珠澳大桥正式开通，以气贯长虹的“中国跨度”，飞越沧海百年的历史风云，展现当代中国的雄健风采。这座中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁，被誉为世界上极具挑战性的超级工程之一，它的桥梁支座正是由七二五所双瑞特装提供的。在港珠澳大桥建设一线，技术人员放弃与家人团聚的机会，一去就是一年；在厂区，工人们冒着酷暑，一次次激起浇铸、锻造的火花，用汗水为大桥贡献了158台特种减隔震耐蚀桥梁支座，能让大桥抵御16级台风、8级地震及30万吨巨轮撞击。

　　正如习近平总书记强调的那样，“这是一座圆梦桥、同心桥、自信桥、复兴桥”，而贡献给这座桥的158台支座是不可或缺的“复兴的支座”！

　　“我们从古以来，就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。”为了民族复兴，近百年来，无数仁人志士不屈不挠、前仆后继；无数革命先烈抛头颅、洒热血，“虽千万人吾往矣”；无数改革先锋夙兴夜寐，创业创新；无数普通劳动者爱岗敬业，拼搏奋斗……他们用拳拳爱国之心、殷殷报国之志，为民族复兴化为一个又一个坚如磐石的“支座”。让人骄傲的是，洛阳作为老工业基地，也用一个个“洛阳制造”“洛阳创造”“洛阳建造”夯实着民族复兴的“支座”，把逢山开路、遇水架桥的奋斗精神融入国家工程，把勇创世界一流的民族志气铸入国之重器，留下了“我和我的祖国，一刻也不能分割”的生动注脚。

　　“你是中国人吗？你爱中国吗？你愿意中国好吗？”南开大学张伯苓老校长的著名“三问”，既是历史之问，也是时代之问、未来之问。

　　实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想，今天，我们已经来到最关键、最险要的一程，必须为之付出更艰苦的努力。以身许国，甘为民族复兴的“支座”，融入国家发展大局的时代洪流里，才能做出我们这一代人的历史贡献。（陈旭照）
[ 责任编辑：史戎戎]
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