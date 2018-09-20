提醒！2019年高考大纲公布 与去年相比变化不大

前天(31日)，教育部考试中心公布《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲》(以下简称“2019年高考大纲”)。我市资深教育界人士表示，与2018年相比，2019年高考大纲变化不大，高三考生可安心备考。

前天(31日)，教育部考试中心公布《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲》(以下简称“2019年高考大纲”)。我市资深教育界人士表示，与2018年相比，2019年高考大纲变化不大，高三考生可安心备考。

高考大纲有何作用？市教育局中小学教研室副主任贾大庆说：“高考大纲是高考命题的规范性文件和标准，规定了考试内容、形式，也是考试评价和复习备考的依据，因此十分重要。”

贾大庆还表示，已要求各学校老师认真领会、解读2019年高考大纲，并在教学中体现大纲精神。对于高三考生，他有三点建议：第一，将2019年高考大纲大致浏览一遍，对必考点做到心中有数；第二，对照大纲，将考点标注在课本中，以便有针对性地复习备考；第三，有余力的考生还可关注围绕高考大纲编制的《考试说明》。(想看2019年高考大纲，微信搜索“lywbjyzk”，关注微信公众号“洛阳晚报教育周刊”，回复“2019年高考大纲”即可；想看《考试说明》，可向老师借阅)

最近，关于2019年高考大纲有变化的消息在网上疯传，比如有自媒体声称《2019年高考大纲新鲜出炉！语文有8处变化……》洛阳晚报记者对照2018年、2019年高考大纲发现，文中声称语文8处变化中有7处不实。洛阳理工附中副校长张延奇等多位业内人士表示，初步来看，2019年高考大纲与2018年相比变化不大，且多处变化的是表述形式而非内容。（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 寇玺）